Togo: Le pays trouve l'inspiration en Valais

Le partenariat entre l'Institut national de formation agricole (INFA) de Tové et l'École d'agriculture du Valais Châteauneuf (Suisse) se concrétise.

Une délégation conduite par le directeur Raphaël Gaillard a effectué une visite de travail dans la préfecture de Kloto, aux côtés du directeur général de l'INFA, Bamazi Bitang, pour définir un nouveau cadre de leur coopération.

Les domaines ciblés sont la protection des végétaux, la gestion de l'eau, la fertilité des sols, l'adaptation aux changements climatiques et le développement des filières maraîchères.

Située à Châteauneuf, l' école est l'une des institutions de formation agricole les plus réputées de Suisse romande. Elle forme depuis des décennies des professionnels de l'agriculture adaptés aux réalités d'une région alpine aux conditions climatiques et géographiques particulières.

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L'école est particulièrement reconnue pour son expertise dans la viticulture et l'arboriculture, le Valais étant l'une des grandes régions viticoles suisses, mais aussi dans la gestion de l'eau en milieu alpin, la protection des végétaux, la fertilité des sols et l'adaptation aux changements climatiques.

L'établissement développe activement des partenariats internationaux, notamment avec des institutions africaines, dans une logique de coopération Nord-Sud. Son expérience en matière d'agriculture durable dans des conditions climatiques difficiles - sécheresse, gel, altitude - lui confère une expertise transposable aux défis agricoles du continent africain.

Le partenariat avec l'INFA de Tové, entamé en 2025, illustre cette ouverture internationale.