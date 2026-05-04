Togo: Un modèle

Le Togo s'interroge sur l'avenir de sa Commission électorale indépendante (Céni).

Le processus de recomposition de cette instance - organisatrice de toutes les consultations électorales et référendaires - est lancé, mais un dilemme fondamental se pose : faut-il conserver une Céni politique, comme c'est le cas actuellement, ou opter pour une approche technique ?

Depuis plus de deux mois, la classe politique est invitée à réfléchir et à soumettre ses propositions dans le cadre des travaux du Cadre permanent de concertation (CPC).

Deux visions s'affrontent, notamment au sein de l'opposition.

Pour François Lokadi, vice-président de l'UFC, une version politique de la Commission est à privilégier avec toutefois des améliorations.

Du côté de l'ANC, une Céni dépolitisée est gage d'une plus forte indépendance.

Rien n'est tranché à ce jour.