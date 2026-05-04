Togo: Un modèle

3 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo s'interroge sur l'avenir de sa Commission électorale indépendante (Céni).

Le processus de recomposition de cette instance - organisatrice de toutes les consultations électorales et référendaires - est lancé, mais un dilemme fondamental se pose : faut-il conserver une Céni politique, comme c'est le cas actuellement, ou opter pour une approche technique ?

Depuis plus de deux mois, la classe politique est invitée à réfléchir et à soumettre ses propositions dans le cadre des travaux du Cadre permanent de concertation (CPC).

Deux visions s'affrontent, notamment au sein de l'opposition.

Pour François Lokadi, vice-président de l'UFC, une version politique de la Commission est à privilégier avec toutefois des améliorations.

Du côté de l'ANC, une Céni dépolitisée est gage d'une plus forte indépendance.

Rien n'est tranché à ce jour.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.