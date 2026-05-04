Tunisie: Escrime - Fares Ferjani décroche le bronze au Grand Prix de Séoul 2026

La Tunisie continue de briller sur la scène sportive internationale. Le champion tunisien Fares Ferjani a remporté la médaille de bronze lors du Grand Prix de Séoul 2026, confirmant une nouvelle fois son statut parmi l'élite mondiale de l'escrime.

Cette performance de haut niveau vient récompenser le talent, la détermination et l'esprit combatif du tireur tunisien, qui ne cesse d'honorer les couleurs nationales à travers ses exploits internationaux.

La famille de l'escrime tunisienne a salué cet accomplissement, soulignant l'importance de ce résultat pour le rayonnement de la discipline et du sport tunisien dans son ensemble.

Avec cette nouvelle distinction, Fares Ferjani renforce la présence tunisienne sur les podiums internationaux.