Tunisie: CA-Stade Tunisien - Un retour et une absence côté clubistes

Le Club Africain accueille ce dimanche après-midi le Stade Tunisien au stade stade Hammadi-Agrebi, dans le cadre du choc phare de la 28e journée du championnat de Ligue 1.

À l'approche de cette rencontre décisive, l'entraîneur Faouzi Benzarti enregistre une bonne nouvelle avec le retour du milieu de terrain Aymen Harzi. Absent lors de la précédente rencontre face à l'Avenir de Soliman en raison d'une fatigue musculaire contractée contre la Jeunesse sportive kairouanaise, le joueur est de nouveau disponible pour renforcer l'entrejeu clubiste.

En revanche, le staff devra composer sans l'ailier offensif Hamza Khadhraoui, suspendu pour accumulation de cartons après avoir écopé d'un troisième avertissement.

Au classement, le Club Africain occupe actuellement la première place avec 59 points, tandis que le Stade Tunisien pointe à la quatrième position avec 44 unités. Une confrontation qui s'annonce déterminante dans la course au titre comme pour les places d'honneur.