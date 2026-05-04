Tunisie: Mahdia-Karkar - Un dramatique accident de la route fait trois morts sur la route d'El Mlahma

Un grave accident de la circulation s'est produit, dimanche, à hauteur de l'usine de briques de Karkar, sur la route reliant la localité à El Mlahma. La collision, particulièrement violente, a impliqué un véhicule tout-terrain (4x4) et un taxi collectif, communément appelé « louage ».

Selon les premières informations relayées par des sources locales, le bilan humain est lourd : trois personnes ont perdu la vie sur le coup. Parmi les victimes figurent un jeune homme originaire de la région, sa fiancée ainsi que le frère de cette dernière, suscitant une vive émotion au sein de la population locale.

Les circonstances exactes de l'accident n'ont pas encore été officiellement établies. Les unités de la protection civile et les forces de sécurité se sont rendues sur les lieux pour porter secours aux éventuels blessés, sécuriser la zone et ouvrir une enquête afin de déterminer les causes de ce drame.

Cet accident tragique remet en question la dangerosité de certains axes routiers de la région et relance la question du respect du code de la route, notamment en matière de vitesse et de dépassements risqués