Afrique: Nationalisation de West african energy - Une rupture historique pour libérer le pouvoir d'achat

Invité de l'émission En Vérité sur la RTS, Birame Souleye Diop a détaillé une stratégie énergétique articulée autour de la nationalisation de West African Energy, de l'ajout de 1 250 mégawatts d'ici à 2027 et de l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2030.

Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines n'est pas venu les mains vides. Invité, samedi, de l'émission En Vérité sur la RTS, Birame Souleye Diop a exposé les grandes orientations énergétiques du gouvernement : des chiffres, des projets concrets et une conviction affirmée : faire de l'énergie un levier de souveraineté nationale et de justice sociale. En ligne de mire, un objectif clair : ramener le coût du kilowattheure à environ 60 francs CFA, contre des niveaux nettement plus élevés aujourd'hui. Premier dossier abordé : la reprise de West African Energy par la Senelec.

Le ministre a présenté cette opération comme un acte fondateur de la souveraineté énergétique du pays. Au cœur du dispositif se trouve la centrale électrique du Cap des Biches, d'une capacité estimée à 366 mégawatts, soit près d'un quart de la demande nationale en électricité. Initialement portée par des investisseurs privés sénégalais, l'infrastructure affiche un taux d'avancement de 97,5 %, pour un investissement total d'environ 283 milliards de francs CFA. « Cette centrale représente près de 25 % de la demande nationale, un maillon désormais incontournable du dispositif électrique sénégalais », a déclaré le ministre.

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Ce qui distingue ce projet des centrales conventionnelles réside dans sa technologie : une unité à gaz en cycle combiné, plus performante, plus économique à l'exploitation et sensiblement moins polluante que les installations fonctionnant au fioul lourd. Une première synchronisation au réseau national a été réalisée le 11 avril 2025, marquant le passage du chantier à une réalité opérationnelle. En intégrant cette infrastructure à son patrimoine, la Senelec entend sécuriser l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire et réduire la dépendance aux combustibles fossiles importés.

1 250 mégawatts supplémentaires d'ici à 2027

Mais la nationalisation de West African Energy ne constitue qu'un volet d'une stratégie beaucoup plus large. Le Sénégal dispose actuellement d'une capacité de production estimée à 1 902 mégawatts, un niveau jugé insuffisant face à la croissance rapide de la demande. Pour y répondre, le gouvernement prévoit l'ajout de 1 250 mégawatts supplémentaires d'ici à 2027, soit une augmentation de près de 66 % en moins de trois ans.

Trois chantiers majeurs structurent ce plan. D'abord, un appel d'offres déjà lancé pour une centrale solaire de 250 mégawatts. Ensuite, un second projet solaire plus ambitieux, visant 500 mégawatts. Enfin, une centrale à gaz de 500 mégawatts, dont la réalisation fait l'objet de discussions avec le Fonds souverain d'investissements stratégiques du Sénégal (FONSIS). Le ministre a également indiqué que la Senelec dispose désormais d'une visibilité sur ses investissements jusqu'en 2040, avec une cartographie précise des besoins annuels par filière solaire, gaz et éolien.

Vers 40 % de renouvelables en 2029 et l'accès universel en 2030

Au-delà des capacités installées, c'est un véritable modèle énergétique que le gouvernement entend refonder. Birame Souleye Diop a confirmé l'objectif d'atteindre 40 % d'énergies renouvelables dans le mix national à l'horizon 2029, en combinant solaire, gaz et éolien. À plus long terme, les autorités visent l'accès universel à l'électricité pour l'ensemble des Sénégalais d'ici à 2030, un engagement solennel réaffirmé sur le plateau de la RTS. La concrétisation de ces ambitions dépendra toutefois autant de la rapidité d'exécution des projets annoncés que de la capacité à étendre le réseau aux zones rurales les plus enclavées. Un défi que le ministre reconnaît pleinement, et qui rend cette feuille de route aussi attendue que scrutée.