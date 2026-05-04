Cote d'Ivoire: Songon - Une opération de salubrité initiée dans le village d'Abiaté

Le village d'Abiaté, situé dans la sous-préfecture de Songon, a fière allure. En effet, une opération de salubrité, initiée par l'Ong Développement pour tous le 1er mai 2026, jour de la fête du Travail, lui a permis de se débarrasser de ses immondices.

Très tôt, des jeunes et des femmes, munis de matériel de ramassage (balais, pelles, etc.), ont pris d'assaut le village pour nettoyer les différentes ruelles et curer les caniveaux.

Le président des jeunes du village d'Abiaté, Lévi Akmel, a loué cette initiative de l'organisation. Pour lui, l'hygiène constitue une priorité dans ce village afin de garantir la santé des populations.

À l'en croire, en termes de propreté, le village doit refléter l'image du Premier ministre Robert Beugré Mambé, qui est l'un de ses illustres fils. Il a ensuite salué les multiples actions du chef du gouvernement ivoirien en faveur du développement local, à travers des opérations de planting d'arbres et la création d'espaces verts.

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Pour sa part, le président de l'Ong, Adoumi Constant, a fait savoir que sa structure oeuvre, depuis 2009, au bien-être des populations en milieu urbain et en zone rurale. Elle mène, selon lui, des actions humanitaires en organisant des campagnes de sensibilisation au Vih/Sida, ainsi que des journées de salubrité, notamment à Yopougon-Santé et Zoukougbeu.

L'Ong, affirme-t-il, projette de mener des actions en faveur de l'autonomisation des jeunes filles à Katiola et de l'embellissement à Bouaké, en collaboration avec la mairie.