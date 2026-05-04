Cote d'Ivoire: Dabakala - Le lycée professionnel s'ouvre à la population

3 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Charles Kazoni

Le lycée professionnel de Dabakala a ouvert, le 27 avril 2026, ses portes à la population dans le but non seulement de lui faire connaître ses offres de formation, mais aussi de se rapprocher d'elle.

Outre Sié Coulibaly, préfet du département de Dabakala, qui a présidé cette journée, étaient présents Lazinin Coulibaly, directeur régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ; des autorités administratives et coutumières, ainsi que des parents d'élèves.

Au cours de cette journée, les visiteurs ont eu droit à une visite guidée des installations, à savoir les ateliers et les stands d'exposition, ainsi qu'à une présentation détaillée des différentes filières de formation. Ils ont également appris que les élèves qui y sont inscrits bénéficient de formations dans le secteur industriel et qu'ils en sortiront avec des Brevets de technicien (Bt) en agriculture et en élevage, ainsi qu'un Certificat d'aptitude professionnelle (Cap) en mécanique agricole et en mécanique moto.

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Face aux visiteurs venus en savoir davantage sur le lycée professionnel de Dabakala, son directeur, Paul Yaotché Adoumangan, a mis en exergue l'importance de la formation professionnelle comme levier d'insertion pour les apprenants qui en sortent diplômés et pour le développement local. « Chers parents, nous vous invitons à encourager vos enfants à s'orienter vers notre lycée », a-t-il conseillé.

Il a également saisi cette opportunité pour rendre un hommage appuyé au Président de la République, Alassane Ouattara, pour avoir initié ce vaste programme de construction de lycées professionnels à travers toute la Côte d'Ivoire. Il n'a pas manqué de remercier le gouvernement, à travers le ministère de tutelle, pour avoir accompagné le Chef de l'État dans ce programme qui favorise l'emploi des jeunes.

Notons que, pour l'année scolaire 2025-2026, le lycée professionnel de Dabakala a accueilli 300 apprenants. Après seulement quelques mois de formation, ces derniers ont présenté à leurs hôtes ce qu'ils savent faire. Ce qui a été apprécié à sa juste valeur. Les plus heureux restent les parents qui, au regard de ce qu'ils ont vu, estiment que leurs enfants ont fait le bon choix.

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