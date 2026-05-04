Cote d'Ivoire: Boundiali - La mairie affiche un excédent d'un milliard de Fcfa

La deuxième session ordinaire du conseil municipal de Boundiali s'est tenue le 2 mai 2026, sur l'esplanade de l'Hôtel de ville.

La rencontre a été placée sous le signe de la rigueur et du développement. Cette session ordinaire du conseil municipal de Boundiali, dirigée par Mariatou Koné, a mis en lumière les acquis d'une gouvernance locale efficace, centrée sur le développement, le capital humain et la rigueur financière.

Les travaux ont révélé une situation financière solide, avec un excédent budgétaire d'environ un milliard de Fcfa. À l'unanimité, les comptes de la commune ont été adoptés, saluant ainsi la transparence et la discipline budgétaire de l'équipe municipale.

Au 31 mars 2026, plusieurs réalisations et projets en cours ont été présentés, témoignant de la volonté du conseil municipal de transformer le quotidien des habitants. Ces initiatives visent à renforcer les infrastructures locales et à soutenir l'essor socio-économique de la commune.

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Présidant la session, le préfet de la région de la Bagoué et du département de Boundiali, Soualio Soumahoro, a salué la tenue régulière des sessions, conformément aux dispositions légales encadrant les collectivités territoriales. Il a adressé ses félicitations à la députée-maire Mariatou Koné pour son dynamisme et les actions à fort impact menées au profit des populations.

Dans le cadre du renforcement des capacités du corps préfectoral, elle a déclaré : « Au cours de cette 2e session ordinaire du conseil, j'ai procédé, au nom du gouvernement, à la remise d'un véhicule de type 4x4 au secrétaire général 2 de la préfecture de Boundiali, afin de renforcer davantage les capacités opérationnelles des membres du corps préfectoral. » Cette cérémonie symbolise l'accompagnement institutionnel et la modernisation des outils de travail des agents de l'État.

La session a également été le cadre de remises aux jeunes du département par l'Agence emploi jeunes (Aej), dans le cadre de son programme de lutte contre la fragilité socio-économique, des chèques à 190 jeunes pour financer des activités génératrices de revenus (Agr) ; des attestations de fin de formation en entrepreneuriat à 15 jeunes ; et des permis de conduire à 32 jeunes.

Ces actions témoignent de l'engagement de la commune à soutenir l'autonomisation des jeunes et à favoriser leur insertion économique.