Tunisie: Une journée dédiée aux opportunités d'affaires entre le pays et l'Italie, à Pérouse, le lundi 4 mai

Une journée dédiée aux « Opportunités d'investissement, de commerce et de coopération entre la Tunisie et la région de l'Ombrie », se tiendra demain lundi 4 mai, au siège de la chambre de commerce d'Ombrie à Pérouse, en Italie, annonce la chambre tunso-italienne de commerce et d'industrie (CTICI).

L'initiative, promue par la « Camera Commercio Umbria » et l'ambassade de Tunisie à Rome, cible un objectif clair : « transformer le dialogue en opportunités concrètes », lors de cette rencontre, « un rendez-vous conçu pour ceux qui veulent comprendre, explorer et construire de nouvelles collaborations » entre l'Italie et la Tunisie .

« Focus sur les opportunités d'affaires en Tunisie, un marché proche, compétitif et de plus en plus intégré dans les chaînes de valeur euro-méditerranéennes », souligne la CTICI indiquant que « ce qui rendra la comparaison encore plus intéressante, ce sont les témoignages des entreprises déjà présentes dans le pays, qui partageront leurs expériences de première main et leurs perspectives de développement ».