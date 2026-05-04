Tunisie: Kairouan-Errouisset - Le gouverneur promet d'examiner la question de la pollution dans la région

Le gouverneur de Kairouan, s'est engagé lors d'une visite effectuée, samedi soir, auprès d'un groupe de manifestants dans la région d'Errouisset (délégation de Chbika), à fixer une séance de négociation, dans les plus brefs délais, réunissant toutes les parties concernées, pour trouver des solutions radicales à leurs revendications.

Un groupe de manifestants de la région d'Errouisset, dans le gouvernorat de Kairouan, a exigé la tenue rapide, d'une séance de négociation avec toutes les parties intervenantes, portant sur l'élimination de la pollution résultant de l'activité de la cimenterie « Sotacib ».

Le groupe de manifestants, en sit-in depuis le 25 avril 2026, a présenté au gouverneur de Kairouan une série de revendications, appelant à la nécessité d'associer le ministère de l'Environnement et ses structures, ainsi qu'à la représentation des ministères de l'Industrie et de la Santé lors de la séance de négociation.

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Le groupe a affirmé, à cet égard, qu'il poursuivrait ses actions pacifiques jusqu'au règlement du dossier et la satisfaction des revendications. Ils ont appelé par la même occasion, la société civile à soutenir ce qu'ils ont qualifié de « lutte légitime pour défendre l'environnement, la dignité et le droit à la santé, en plus de protéger le droit des générations futures à une vie décente ».

Des habitants de la région d'Errouisset, qui ont organisé un rassemblement de protestation devant la cimenterie, le 27 avril 2026, demandent à la direction de l'usine d'adopter des méthodes de production durables respectant l'environnement, tout en exigeant de cesser immédiatement d'utiliser la matière première, coke de pétrole, jugée polluante.