Tunisie: Kairouan-Errouisset - Le gouverneur promet d'examiner la question de la pollution dans la région

3 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Le gouverneur de Kairouan, s'est engagé lors d'une visite effectuée, samedi soir, auprès d'un groupe de manifestants dans la région d'Errouisset (délégation de Chbika), à fixer une séance de négociation, dans les plus brefs délais, réunissant toutes les parties concernées, pour trouver des solutions radicales à leurs revendications.

Un groupe de manifestants de la région d'Errouisset, dans le gouvernorat de Kairouan, a exigé la tenue rapide, d'une séance de négociation avec toutes les parties intervenantes, portant sur l'élimination de la pollution résultant de l'activité de la cimenterie « Sotacib ».

Le groupe de manifestants, en sit-in depuis le 25 avril 2026, a présenté au gouverneur de Kairouan une série de revendications, appelant à la nécessité d'associer le ministère de l'Environnement et ses structures, ainsi qu'à la représentation des ministères de l'Industrie et de la Santé lors de la séance de négociation.

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Le groupe a affirmé, à cet égard, qu'il poursuivrait ses actions pacifiques jusqu'au règlement du dossier et la satisfaction des revendications. Ils ont appelé par la même occasion, la société civile à soutenir ce qu'ils ont qualifié de « lutte légitime pour défendre l'environnement, la dignité et le droit à la santé, en plus de protéger le droit des générations futures à une vie décente ».

Des habitants de la région d'Errouisset, qui ont organisé un rassemblement de protestation devant la cimenterie, le 27 avril 2026, demandent à la direction de l'usine d'adopter des méthodes de production durables respectant l'environnement, tout en exigeant de cesser immédiatement d'utiliser la matière première, coke de pétrole, jugée polluante.

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