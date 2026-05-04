Tunisie: Dès cet été - Billets à prix réduits et services 7j/7 pour les tunisiens à l'étranger

L'Union des Travailleurs Tunisiens à l'Étranger (UTTE) monte au créneau pour garantir que les promesses gouvernementales se transforment en réalités concrètes sur le terrain. Entre tarifs préférentiels et révolution numérique, l'organisation entend jouer les garde-fous pour assurer une saison estivale sereine à la diaspora.

L'ambition est affichée : faire de l'été 2026 un modèle de fluidité pour les Tunisiens résidant à l'étranger (TRE). Dans un communiqué publié ce 1er mai, l'Union des Travailleurs Tunisiens à l'Étranger a réaffirmé son engagement à surveiller de près l'application des décisions prises lors du Conseil ministériel restreint du 25 avril dernier. Sous la houlette de la Cheffe du Gouvernement, cette réunion avait tracé les grandes lignes d'un plan d'action global visant à lever les obstacles logistiques et administratifs qui entravent trop souvent le retour au pays.

Un partenariat de terrain pour une transparence totale

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Pour l'UTTE, il ne s'agit plus seulement de lister des intentions, mais d'ancrer le suivi dans la réalité. L'organisation mise sur une collaboration étroite avec les composantes de la société civile pour évaluer l'efficacité des services de transport aérien et maritime, ainsi que la qualité des prestations consulaires. Cette démarche de contrôle se veut un gage de crédibilité, l'Union insistant sur le devoir de transparence et la nécessité d'une communication constante envers les citoyens.

Afin de porter la voix de la diaspora au plus haut niveau, l'Union plaide pour une reconnaissance officielle des représentants associatifs basés dans les pays d'accueil. Cette intégration permettrait une interaction directe avec les chancelleries et l'Office des Tunisiens à l'Étranger (OTE), transformant les préoccupations des expatriés en solutions pragmatiques. L'enjeu dépasse la simple gestion de crise : il s'agit de bâtir un partenariat durable pour ancrer les jeunes générations, notamment les quatrième et cinquième, à leurs racines tunisiennes.

Vers une administration plus agile et connectée

Le plan d'action prévoit une mutation profonde des services dédiés à la communauté. Sur le front des transports, l'accent est mis sur l'aspect social avec l'introduction de tarifs préférentiels ciblés. Familles nombreuses, étudiants, retraités et personnes à besoins spécifiques devraient bénéficier de conditions avantageuses, soutenues par une disponibilité accrue des billets durant la haute saison.

L'innovation se niche également dans la flexibilité du travail consulaire. Pour répondre aux contraintes des travailleurs à l'étranger, le gouvernement envisage une continuité de service les samedis et dimanches. Parallèlement, le chantier de la numérisation s'accélère afin de briser les chaînes de la bureaucratie et de réduire drastiquement les délais d'attente. De la simplification des procédures douanières au déploiement de services financiers et postaux sur mesure, tout est mis en oeuvre pour que le passage des frontières et le séjour en Tunisie ne soient plus synonymes de parcours du combattant.