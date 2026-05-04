Afrique: Bassirou Diomaye Faye, président de la République - « Les JOJ 2026, un défi pour le Sénégal»

Face à la presse, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a réitéré l'engagement de l'État et rappelé les enjeux de Jeux Olympiques de la Jeunesse en terre africaine seront accueillies par le Sénégal du 31 octobre au 13 novembre 2026. Face à la presse ce samedi 2 mai, le Président Bassirou Diomaye Faye a rappelé la nécessité de relever le défi organisationnel de cet événement majeur pour le Sénégal.

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 seront un défi pour le Sénégal. Le chef de l'État a situé les enjeux de cet événement majeur que le Sénégal s'apprête à accueillir du 31 octobre au 13 novembre. « Accueillir les JOJ, est un honneur fait au Sénégal et a l'Afrique. On aura pu choisir d'autres pays.

Il y a eu la Covid et on a reporté l'événement (de 2022 à 2026, Ndlr). Les Jeux olympiques de la Jeunesse sont un défi pour nous tous. Nous devons tous nous atteler pour la bonne organisation. Quand on m'a invité au mois de juin 2024 aux JO de Paris, j'ai visité le village olympique en juin 2024, j'ai dit que nous avons un défi », a-t-il affirmé. Ce défi implique, selon lui, une organisation de qualité.

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« J'ai demandé au Premier ministre d'organiser un conseil interministériel sur les JOJ et de faire des rapports hebdomadaires et au ministère de voir l'évolution des chantiers. Avant le mois de novembre, j'ai voulu avoir plus de certitudes. Effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de travail à faire », soutient-il avant d'annoncer la réception dans deux semaines de certaines infrastructures en cours de réalisation. « Après ma visite des chantiers en novembre, j'ai demandé à ce qu'on mette en place un comité de suivi des travaux pour renforcer les travaux et c'est pourquoi on a eu des avancées considérables. D'ailleurs, d'ici à deux semaines au plus, nous allons réceptionner la piscine olympique, le stade et le centre équestre. Il reste d'autres défis », fait-il savoir.

Dans cette perspective, le chef de l'État a appelé les populations sénégalaises à s'approprier de l'événement. « Au-delà de ça, nous avons des invités. Nous sommes un pays de Teranga . On nous attendra sur la qualité de l'accueil, d'hospitalité. C'est pourquoi dès la journée des forces armées, j'ai engagé l'armée. Leur thème était Forces armées partenaires des Jeux. Je l'ai élargi aux Fds. C'est pour que toute la population et la jeunesse s'approprient des Jeux. Le succès des jeux sera pour tous".