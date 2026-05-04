Ile Maurice: Une soirée virevoltante au J&J Auditorium

3 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

Avec la cérémonie du «Sema Mevlevî», inspirée des enseignements du maître soufi Jalaluddin Rumi, le public a été transporté, samedi 2 mai au J&J Auditorium, au coeur d'une tradition mystique millénaire. Un moment suspendu, entre spiritualité profonde et élégance chorégraphique.

Sur scène, les derviches tourneurs ou «semazens» - qui se produisent très rarement hors de leur terre natale, la Turquie - ont captivé l'assistance par leurs mouvements circulaires d'une précision presque irréelle. Drapés dans leur longue jupe blanche, ils ont tournoyé avec grâce, incarnant une quête intérieure vers l'amour divin. Le geste emblématique, une main levée vers le ciel et l'autre vers la terre, a symbolisé cette connexion entre le divin et l'humanité, dans une harmonie saisissante.

La cérémonie, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, a été portée par les sonorités envoûtantes de la «ney» (flûte turque en roseau) et de la musique soufie traditionnelle. Une ambiance propice à la contemplation, renforcée par des jeux de lumière subtils, plongeant la salle dans une atmosphère méditative. Présent lors de l'événement, le ministre des Terres et du Logement Shakeel Mohamed a été salué.

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Organisée par Titanium Events Club, la soirée s'est imposée comme bien plus qu'un spectacle : une véritable immersion sensorielle et spirituelle, rare à Maurice, qui a profondément marqué les esprits.

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