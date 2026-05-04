Ile Maurice: Un week-end chargé pour la police

Plusieurs incidents liés à des cas de vol et de cambriolage ont eu lieu le samedi 2 mai dans différentes régions, mobilisant les unités de la Central Investigation Division (CID).

À Trou-d'Eau-Douce, un homme de 36 ans, habitant Bramsthan, a été arrêté aux petites heures du matin, pris en flagrant délit de retrait de circuits électriques sur un boîtier du CEB. L'intervention rapide de la police, alertée par un témoin qui rentrait chez lui, a permis son arrestation sur place. Des câbles électriques déjà placés dans un sac ont été saisis comme pièces à conviction.

Dans la région de Mare-La-Chaux, c'est l'histoire d'un vol commis au stade de football du District council de Flacq. Entre le 30 avril et le 2 mai, des malfaiteurs ont forcé la porte d'un local avant de repartir avec divers équipements, dont un coupe-herbe, des balais, des sabres, des sacs plastiques et une trousse de premiers secours. Le préjudice est estimé à Rs 55 000. Il n'y avait aucun système de surveillance ou d'agent de sécurité sur les lieux.

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Du côté de Dagotière, un atelier de menuiserie a été cambriolé par effraction dans la nuit du 1eᣴ au 2 mai. Plusieurs outils professionnels, dont une perceuse, un souffleur et des produits chimiques, ont été emportés. Grâce à l'enquête menée par la CID de Moka, un suspect de 28 ans a été arrêté et a reconnu son implication dans cette affaire ainsi que dans un autre vol récent.

Enfin, à Palmar, un touriste résidant en Arabie Saoudite a porté plainte après la disparition de 200 dollars américains de sa chambre d'hôtel. L'argent, conservé dans un sac à dos, aurait disparu dans la nuit du 1eᣴ mai. Le plaignant soupçonne un membre du personnel ayant transporté ses bagages, mais l'établissement ne dispose pas de caméras de surveillance dans les couloirs.

Les enquêtes se poursuivent dans les différents cas.