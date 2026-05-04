Soudan: Le Sous-Secrétaire de la Santé discute avec l'ambassadeur yéménite la coopération sanitaire

Le Sous-Secrétaire du Ministère de la Santé, Dr Ali Babiker, s'est entretenu dimanche avec l'ambassadeur du Yémen, Omar Abdallah Al-Madawi, et le consul yéménite, Dr Abdelhaq Ali Yagoub, sur les relations bilatérales entre les deux pays, en particulier de la coopération dans les domaines sanitaires.

Le sous-secrétaire de la Santé a souligné la fermeté des relations entre les deux pays et le souci des deux parties de les développer, notamment dans le domaines sanitaires, en évoquant la possibilité d'accueillir des étudiants yéménites à l'Université des sciences sanitaires, en demandant le développement de la note d'entente signée entre les deux pays en un accord.

De son côté, l'ambassadeur a déclaré que le fait qu'un grand nombre de médecins yéménites aient obtenu l'internat du Soudan est une source de fierté et d'honneur, exprimant sa gratitude aux ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur pour leur rôle dans la formation et la qualification des cadres médicaux yéménites.

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De son côté, la directrice de la Direction générale des ressources humaines sanitaires, Dr Amal Abdo, a remercié le ministère de la Santé du Yémen d'avoir accueilli les médecins soudanais pendant la guerre et de les avoir formés gratuitement dans les hôpitaux, affirmant que le ministère permettra à leurs homologues yéménites d'effectuer l'internat au Soudan après avoir accompli les procédures.

De son côté, la directrice de la Direction générale de la santé internationale, Dr Alaa Mudather, a évoqué l'accord quadripartite réunissant le Soudan, le Yémen, Djibouti et la Somalie, avec le soutien du Bureau régional de l'Organisation de la santé pour la Méditerranée orientale, précisant que la première réunion de cet accord devrait se tenir à Khartoum.