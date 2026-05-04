Afrique: ONU - Bassirou Diomaye Faye évoque des pressions de pairs africains pour soutenir Macky Sall

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a déclaré samedi, avoir appris la candidature de son prédécesseur, Macky Sall, au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, par l'intermédiaire de certains de ses homologues africains, y voyant une forme de pression.

Dans un entretien accordé à des médias sénégalais, le chef de l'État a indiqué ne pas avoir été directement informé par l'ancien président.

"Il ne m'en a pas parlé et s'est contenté de dépêcher un émissaire", a-t-il affirmé, estimant qu'un candidat sénégalais à une fonction internationale de cette envergure devrait rencontrer le président de la République en exercice.

Évoquant le principe de soutien de l'État à ses ressortissants engagés dans des compétitions internationales, M. Faye a cité le cas de l'ancien ministre Amadou Hott, candidat à la présidence de la Banque africaine de développement.

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M. Hott avait sollicité l'appui des autorités sénégalaises, ce qui avait donné lieu à une mobilisation diplomatique, bien que le poste ait finalement été remporté par le mauritanien Sidi Ould Tah, a-t-il fait savoir.

Le président de la République a toutefois souligné que, dans le cas de Macky Sall, des chefs d'État africains avaient exercé, selon lui, des pressions pour obtenir une position du Sénégal avant le 39e sommet de l'Union africaine, tenu les 14 et 15 février 2026 à Addis-Abeba.

"Par respect pour la stature diplomatique du Sénégal, je ne pouvais pas apporter un quelconque soutien à cette candidature", a-t-il expliqué.

Le chef de l'État a toutefois assuré que le Sénégal "ne fera rien pour torpiller" la candidature de son prédécesseur au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.