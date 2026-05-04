Sénégal: Bassirou Diomaye Faye plaide pour un Code électoral consensuel en 2026

3 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé, samedi, son souhait de voir émerger un "Code électoral consensuel" à l'horizon 2026, à l'issue de larges concertations autour de plusieurs avant-projets de loi touchant aux réformes institutionnelles qu'il a initiées.

S'exprimant lors d'un entretien accordé à des médias nationaux, le chef de l'État a réaffirmé son attachement au dialogue politique, en référence au précédent du Code consensuel de 1992, qu'il a présenté comme un jalon majeur des avancées démocratiques au Sénégal.

"Je crois au dialogue, nous l'avons trouvé ici. J'espère avoir un Code consensuel 2026 comme le Code consensuel de 1992 qui nous a valu des avancées démocratiques", a-t-il martelé en wolof.

Le président Faye a assuré que les quatre avant-projets de loi-relatifs à la révision constitutionnelle, au Code électoral, aux partis politiques et à la Cour constitutionnelle- seront soumis à de "larges concertations" impliquant les différents acteurs politiques.

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Évoquant la proposition de loi introduite par le PASTEF, visant à modifier les articles L.29 et L.30 du Code électoral sur la déchéance et l'éligibilité, le chef de l'État a rappelé que ces dispositions avaient déjà fait l'objet d'un consensus lors du dialogue politique de 2025.

Tout en reconnaissant les prérogatives de la majorité parlementaire, le président de la République a exprimé des réserves sur l'initiative d'extraire ces dispositions du processus global de réforme.

"Je n'en voyais pas l'urgence", a-t-il déclaré, déplorant une démarche susceptible, selon lui, de "court-circuiter une dynamique" de concertation.

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