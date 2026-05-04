Sénégal: Ndiaganiao - Des attestations et du matériel remis à des femmes formées en saponification

3 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ndiaganiao — Le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Alioune Dione, a remis, samedi, des attestations et du matériel à 300 femmes des communes de Ndiaganiao, Fissel, Sandiara et Sessène, à l'issue d'une formation en saponification.

Cet accompagnement s'inscrit dans la stratégie de financement mise en oeuvre par le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, pour assurer l'autonomisation des femmes.

"Cette cérémonie est l'aboutissement de la stratégie de financement ciblé que nous avons lancée et qui a été adoptée en Conseil des ministres", a expliqué Alioune Dione.

Selon lui, cette initiative entre dans la mise en place de coopératives productives solidaires, conformément à la loi d'orientation sur l'économie sociale et solidaire.

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La cérémonie a été marquée par la remise de matériels destinés à aider les bénéficiaires à démarrer des activités génératrices de revenus.

L'accompagnement de l'État porte à la fois sur la formation, l'appui technique, la dotation en équipements et le suivi des activités de production, a ajouté le ministre.

Il a expliqué que les bénéficiaires, essentiellement des femmes porteuses d'initiatives entrepreneuriales, ont été identifiées puis regroupées en coopératives, avant d'être formées.

"Les personnes identifiées se comptent par milliers à travers le pays. Cette première phase constitue une base de formation avant la poursuite du programme dans d'autres localités", a-t-il précisé.

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