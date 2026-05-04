Maroc: Décès du militant ittihadi Haj Lahcen Mezouari

3 Mai 2026
Libération (Casablanca)

Le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, annonce, en son nom propre et au nom du Bureau politique ainsi que de l'ensemble des militantes et militants ittihadis, le décès du militant Haj Lahcen Mezouari, survenu hier matin à l'âge de 88 ans. Il a été inhumé au cimetière Sidi Mohamed Belmlih à Mohammédia.

Avec la disparition du militant Haj Lahcen, doyen des Ittihadis à Mohammédia et l'un des fondateurs du parti dans les années 60, la ville de Mohammédia en particulier et le pays en général perdent l'un des fidèles patriotes et un grand militant réputé pour sa sagesse et qui est resté fidèle à ses principes jusqu'à son dernier souffle.

Installé à Mohammédia dans les années 60 en tant que professeur, il a cofondé les premières structures du parti (UNFP, devenu par la suite USFP) dans la ville. Homme de terrain et d'institutions, il a été conseiller municipal, député, secrétaire provincial, et a joué un rôle majeur dans la création des syndicats CDT et FDT.

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En cette douloureuse circonstance, le Premier secrétaire et les membres du Bureau politique, au nom de tous les Ittihadis, présentent leurs condoléances les plus attristées aux enfants du défunt : Ahmed El Mehdi Mezouari, membre du Bureau politique et secrétaire de la région de Casablanca-Settat, Hatim, Ahlam, Yasser, ainsi qu'au frère du défunt, Abderrahmane Mezouari, priant Allah le Très-Haut de combler le défunt de Sa vaste miséricorde, de l'accueillir dans Son paradis, et d'inspirer à sa famille et ses proches patience et réconfort.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.

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