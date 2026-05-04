Tunisie: Ahmed Ayoub Hafnaoui vise un record du monde avec Ahmed Jaouadi

Le nageur tunisien Ahmed Ayoub Hafnaoui a affirmé, dimanche 3 mai 2026, son ambition de battre un record du monde, aux côtés de son compatriote Ahmed Jaouadi, dans le cadre de leur préparation aux prochaines échéances internationales.

S'exprimant lors de son passage sur les ondes de la Radio nationale, Hafnaoui a souligné que les conditions d'entraînement en Floride offrent un environnement "plus professionnel", propice à la performance de haut niveau. Il a précisé qu'il évolue dans un groupe encadré par l'entraîneur Anthony Nesty, en compagnie de son coéquipier Ahmed Jaouadi et de plusieurs champions du monde, dont Bobby Finke et Katie Ledecky, ce qui constitue, selon lui, un cadre idéal pour progresser et viser l'excellence.

Revenant sur son parcours, Hafnaoui a rappelé que ses débuts en natation remontent à la piscine d'El Menzah, avant de poursuivre sa formation à la piscine du Bardo, au sein de l'Association de la police. Il a ensuite rejoint, à l'âge de six ans, l'Espérance sportive de Tunis, sous la houlette de l'entraîneur Tawfik Obeid, où il a décroché sa première médaille lors du championnat national. Par ailleurs, le nageur tunisien a indiqué qu'il prépare actuellement sa participation aux Jeux méditerranéens de Tarente 2026, prévus du 21 août au 3 septembre, une échéance importante dans son calendrier sportif.