Tunisie: Barrage Oued Tessa - Le projet toujours bloqué au stade foncier

Le projet de barrage Oued Tessa, partagé entre les gouvernorats de Siliana et du Kef, demeure au stade de l'apurement foncier, retardant ainsi son lancement effectif en raison de difficultés liées à la propriété des terrains.

C'est ce qu'a indiqué, dimanche, Zied Karmous, membre du conseil local de Sidi Bourouis (Siliana), dans une déclaration à Mosaïque Fm. Selon lui, les recours liés aux litiges fonciers ont été examinés et acceptés, en attendant la publication des listes définitives, étape préalable au démarrage des travaux.

Ce projet hydraulique est considéré comme stratégique pour la région. Une fois achevé, il devrait contribuer à renforcer les ressources en eau, soutenir le développement agricole et améliorer l'approvisionnement en eau potable, tout en aidant à faire face aux périodes de sécheresse récurrentes. Il permettra également une meilleure valorisation des apports de l'Oued Tessa.

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Les habitants des gouvernorats concernés espèrent désormais une accélération des procédures administratives et juridiques restantes, afin de permettre le lancement concret de ce projet, considéré comme l'une des principales priorités de développement local. Selon les études réalisées, le barrage devrait avoir une capacité de stockage d'environ 44 millions de mètres cubes, avec un volume annuel mobilisable estimé à 37 millions de mètres cubes. À terme, il permettra l'irrigation d'environ 3 000 hectares de terres agricoles dans une première phase, au bénéfice des régions du Kef et de Siliana.