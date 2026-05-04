Afrique: Exportations tunisiennes - Zéro droits de douane en Chine pendant deux ans

La Chine a entamé l'application d'une exonération douanière couvrant toutes les marchandises en provenance de 53 États africains avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques, y compris la Tunisie.

Cette initiative vise à renforcer les échanges commerciaux et la coopération économique avec les pays du continent.

Cette politique est entrée en vigueur le 14 septembre 2024, dans un premier temps au profit de 33 pays africains classés parmi les moins développés, pour lesquels l'exonération concernait l'ensemble des produits. La Chine a ensuite décidé d'étendre cette mesure à d'autres États africains non classés dans cette catégorie, dont la Tunisie, en leur accordant un traitement préférentiel consistant en une exonération douanière totale pour une durée de deux ans.

La décision d'exonération, annoncée par des sources diplomatiques chinoises, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'une annonce faite par le président chinois Xi Jinping dans un message de félicitations à l'occasion du 39e sommet de l'Union africaine en février dernier.

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Dans ce message, le président chinois a souligné que cette initiative s'inscrit dans une orientation stratégique visant à renforcer le partenariat économique avec les pays africains, parallèlement à la conclusion d'accords de coopération destinés à stimuler le développement commun. En ce qui concerne la Tunisie, l'huile d'olive figure parmi les principaux produits agricoles destinés à l'exportation. L'Ambassade de Chine à Tunis, a , au cours de la dernière période, organisé des sessions d'information en Tunisie sur les procédures d'inspection, de quarantaine et les règles d'importation des produits alimentaires.

La Chine a également accordé une importance particulière aux mesures non tarifaires, l'Administration générale des douanes ayant révisé les réglementations relatives à l'enregistrement des entreprises étrangères exportatrices de produits alimentaires, afin de faciliter l'accès de ces produits au marché chinois. Dans ce contexte, une augmentation notable du nombre d'entreprises tunisiennes productrices d'huile d'olive enregistrées auprès des autorités chinoises a été constatée.

Dans le cadre du soutien à cette orientation, l'ambassade de Chine a invité le Centre de promotion des exportations en Tunisie (CEPEX) à proposer un certain nombre de grandes entreprises du secteur, afin de les accompagner sur le terrain et de lever les obstacles qu'elles pourraient rencontrer lors des procédures d'enregistrement et d'exportation.

La prochaine phase devrait connaître un renforcement de la coordination entre les deux pays, avec des efforts visant à accélérer l'entrée des produits agricoles et alimentaires tunisiens sur le marché chinois et à encourager la diversification des exportations afin de tirer parti du fort potentiel de ce marché.

Il convient de noter que cette politique diffère des accords de libre-échange traditionnels, puisqu'elle repose sur le principe d'une exonération tarifaire unilatérale et progressive, sans exiger de réductions réciproques. Dans ce cadre, les deux parties œuvrent à la conclusion d'accords de partenariat économique garantissant un cadre institutionnel durable et stable. La Chine et la Tunisie sont déjà parvenues à un accord sur le cadre général de ce partenariat qui sera bientôt conclu entre les deux parties.