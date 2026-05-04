Cameroun: Alexis Dipanda Mouelle - L'homme qui a validé la réélection de Paul Biya en 1992 s'éteint

Le 11 octobre 1992, la Cour suprême du Cameroun proclamait officiellement la réélection de Paul Biya. À sa tête, Alexis Dipanda Mouelle. Trois mois après la disparition de son épouse, ce magistrat hors hiérarchie s'est éteint à Douala à 84 ans des suites d'une maladie. Retour sur une décision judiciaire qui continue de hanter la mémoire politique du pays.

24 ans à la tête de la plus haute juridiction camerounaise

Alexis Dipanda Mouelle est né à Bonakou Bwapaki, dans le département du Moungo. Il a occupé le poste de Premier président de la Cour suprême de 1991 à 2015, soit vingt-quatre ans. Le 4 mai 2026, il meurt à Douala, trois mois après le décès de son épouse.

Son acte le plus marquant reste la validation de l'élection présidentielle de 1992. Ce scrutin se déroule au lendemain des manifestations pour le retour au multipartisme. L'opposition, menée par John Fru Ndi, est alors convaincue d'avoir gagné.

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La Cour suprême publie les résultats officiels après plusieurs heures de lecture des procès-verbaux à la télévision nationale. Le score est extrêmement serré. Paul Biya obtient 39,98 % des voix. John Fru Ndi recueille 35,9 %. Le premier est déclaré réélu.

Pourquoi ce jugement a-t-il divisé le Cameroun ?

Le Premier président de la Cour suprême se définit comme le plus haut magistrat de l'ordre judiciaire au Cameroun à cette époque. Aucune institution supérieure n'existe pour contester ses décisions. Le Conseil constitutionnel, créé plus tard, n'existe pas encore.

La controverse naît de la marge très faible entre les deux candidats. L'opposition dénonce des irrégularités dans le dépouillement. Elle affirme que John Fru Ndi était en tête. La télévision nationale diffuse en direct la lecture des procès-verbaux, un dispositif sans précédent.

Les causes profondes de cette crise tiennent à la transition brutale vers le multipartisme. Les institutions judiciaires ne sont pas préparées à gérer un scrutin aussi contesté. Alexis Dipanda Mouelle agit dans un cadre légal encore calqué sur l'ère du parti unique.

Comment la Cour suprême a transformé un résultat contesté en verdict officiel

Le mécanisme est simple en apparence : la Cour suprême centralise tous les procès-verbaux des bureaux de vote. Elle les additionne et proclame le vainqueur. En 1992, cette opération dure plusieurs heures devant les caméras. Chaque chiffre est annoncé publiquement.

Alexis Dipanda Mouelle préside cette séance historique. Il n'a pas le pouvoir de vérifier la sincérité des votes. Son rôle est strictement arithmétique. Mais l'absence de Conseil constitutionnel lui confère une autorité incontestable. Une fois la proclamation faite, aucun recours juridique n'est possible.

L' élection présidentielle de 1992 devient ainsi un précédent. La magistrature camerounaise démontre sa capacité à clore un contentieux électoral sans violence immédiate. Mais l'opposition garde la conviction d'avoir été spoliée. Ce sentiment alimentera des décennies de méfiance envers les institutions judiciaires.

Plusieurs questions émergent. Qui va succéder à cette figure historique de la Cour suprême ? La magistrature camerounaise perd un homme qui incarnait à la fois la continuité et la controverse. Les partis d'opposition pourraient raviver le souvenir de 1992. Les proches de John Fru Ndi, décédé en 2023, n'ont jamais accepté ce résultat.

Le débat sur la transparence électorale reste ouvert. Le Conseil constitutionnel existe désormais. Mais la mémoire de 1992 pèse encore. La validation controversée de la réélection de Paul Biya par Alexis Dipanda Mouelle sert de cas d'école. Les pays africains en transition démocratique regardent cet épisode comme un avertissement.

Un magistrat au coeur d'une question toujours ouverte

La mort d'Alexis Dipanda Mouelle referme-t-elle le chapitre de la présidentielle de 1992 ou le rouvre-t-il ? Les Camerounais de plus de cinquante ans se souviennent de cette nuit de télévision où des chiffres ont décidé de l'avenir du pays. Sans Conseil constitutionnel, un seul homme et sa Cour ont tranché. Quelle leçon les démocraties africaines tireront-elles de cette séquence ?