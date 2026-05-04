Afrique: L'employabilité à l'ère de l'intelligence artificielle au centre du Forum des Entreprises de l'ENCG d'El Jadida

L'École nationale de commerce et de gestion (ENCG) d'El Jadida a organisé mercredi la 7ᵉ édition du Forum des entreprises, sous le thème "Repenser l'employabilité à l'ère de l'intelligence artificielle".

Ce forum annuel, marqué par la participation des représentants d'une vingtaine d'entreprises nationales et internationales, a été l'occasion pour les étudiants d'explorer les opportunités d'emploi et de se faire une idée très précise sur les exigences du marché de l'emploi.

Cela a été notamment expliqué lors d'un débat sur le thème "Intelligence artificielle, employabilité et transformations du marché du travail", qui a connu la participation de patrons d'entreprises ayant donné, tour à tour, des éclairages sur les défis posés par les évolutions incessantes dans le domaine technologique.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'Université Chouaib Doukkali d'El Jadida, Azeddine Azim, a indiqué que ce forum cherche à consolider des passerelles d'échange entre l'université et l'entreprise pour être toujours en phase avec les exigences des employeurs, avant d'ajouter qu'il s'agit en l'espèce de promouvoir une culture entrepreneuriale chez l'étudiant pour le préparer à s'insérer professionnellement une fois son diplôme en poche.

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Pour sa part, le directeur de l'École nationale de commerce et de Gestion d'El Jadida, Abdelhak Sahebeddine, a d'emblée mis en avant l'importance de ce forum dans la qualification des étudiants à travers des ateliers de formation sur principalement l'entretien d'embauche et l'élaboration du curriculum vitae.

Et de relever que cette édition réservée aux métiers de l'intelligence artificielle est l'occasion pour les étudiants de décrocher un emploi ou encore un stage dans les entreprises participantes.

De son côté, Hayat Barakat, enseignante à l'ENCG d'El Jadida, a souligné le rôle de ce forum dans l'enrichissement des échanges entre les experts et les chercheurs universitaires, notant l'importance des ateliers pratiques dans l'amélioration et le perfectionnement des compétences des étudiants, surtout à l'heure des défis posés par l'intelligence artificielle.

Le président de l'Association des étudiants de l'ENCG d'El Jadida, Soufiane Boulkheir, s'est, quant à lui, félicité pour l'engagement effectif des entreprises présentes, relevant que ce conclave représente une occasion de tisser des relations professionnelles et de faciliter l'insertion des diplômés dans le marché de l'emploi.

À rappeler que ce forum, qui s'est déroulé en présence notamment du gouverneur de la province d'El Jadida, Sidi Saleh Daha, a été marqué par la signature de conventions entre l'Université Chouaib Doukkali et des entreprises, outre l'organisation d'ateliers et de rencontres avec des experts dans les domaines de l'industrie, l'énergie et la digitalisation.