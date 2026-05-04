Maroc: Le MAS, sacré leader de la Botola Pro D1

Le Maghreb de Fès (MAS) a largement battu le Hassania d'Agadir sur le score de 4 buts à 0, en match de la 17ᵉ journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, disputé, mercredi soir au Grand stade de Fès.

Achraf Harmach (30ᵉ), Soufiane Benjdida (71ᵉ, 76ᵉ) et Hamza Afsal (78ᵉ) ont été les artisans de la victoire du MAS.

Après cette performance, le MAS consolide sa place de leader du classement avec 37 points, tandis que le Hassania d'Agadir se maintient à la 13ᵉ position (16 pts).

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De son côté, le Wydad de Casablanca s'est incliné face à l'Union Yacoub El Mansour par 2 buts à 1, match disputé au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca.

L'ouverture du score pour les locaux est intervenue dès la 10ᵉ minute par Salah Moussaddaq, avant que Zakaria Fati n'égalise (63ᵉ). Amine Aboulfath a donné l'avantage aux visiteurs en inscrivant contre son camp (69ᵉ).

Une défaite qui risque de précipiter le limogeage du technicien français Fabrice Carteron qui n'a pu gagner aucun match depuis son arrivée il y a un peu plus d'un mois.

L'équipe de l"Ittihad de Tanger, qui se produisait au stade El Massira à Safi, a surpris l'Olympic de Safi en s'imposant sur le score de 2 buts à 1.

Les locaux ont ouvert le score par Younes Najjari (45+1e), avant que Papa Magueye Gaye n'égalise (90+7ᵉ). Son coéquipier Karim Lagrouch a scellé le sort du match en faveur des visiteurs deux minutes plus tard (90ᵉ+9ᵉ).

Le quatrième match programmé mercredi au stade Moulay El Hassan à Rabat a vu le FUS disposer in extremis du COD Meknès (1-0). L'unique but de la rencontre a été l'œuvre d'Abdessamad Mahir (90+5ᵉ).

La 17ᵉ journée de la Botola devait se poursuivre jeudi avec des matchs opposant l'Olympique Dcheira à l'Union Touarga, le Difaa El Jadida à la Renaissance Zemamra, l'AS FAR au Raja de Casablanca et la RS Berkane au Kawkab de Marrakech.

Il convient de signaler que le championnat se poursuivra ce week-end et lundi pour le compte de la 18ème journée. Le bal sera ouvert samedi par le choc CODM-MAS, au moment où dimanche quatre matches sont au programme, à savoir RCAZ-WAC, Raja-DHJ, UTS-FUS et IRT-AS FAR. La page de cette manche, comme précité, sera tournée lundi avec les rencontres HUSA-OCS, USYM-RSB et KACM-OD.

Programme

18ᵉ journée

Samedi

20h00 : CODM-MAS

Dimanche

17h00 : RCAZ-WAC

19h00 : RCA-DHJ

19h00 : UTS-FUS

21h00 : IRT-AS FAR

Lundi

17h00 : HUSA-OCS

19h00 : USYM-RSB

21h00 : KACM-OD