Tunisie: Braquages en série à Tunis - Un réseau démantelé entre Bab El Khadra et Bab Bhar

3 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Deux individus ont été arrêtés samedi à Tunis-ville pour leur implication présumée dans une série de vols avec violence visant des passants sous la menace d'armes blanches, a indiqué une source sécuritaire.

Les faits se sont produits dans le périmètre reliant Bab El Khadra à Bab Bhar, où plusieurs victimes ont signalé avoir été agressées et dépouillées par trois individus. Suite aux plaintes déposées, les unités de la sûreté nationale ont rapidement ouvert une enquête et lancé une opération qui a permis l'interpellation de deux suspects. Un troisième individu, impliqué dans les mêmes faits, a pris la fuite et fait actuellement l'objet d'un avis de recherche. Au cours de l'intervention, les agents ont saisi plusieurs téléphones portables dérobés, qui ont été restitués à leurs propriétaires.

Selon les premières investigations, les trois suspects formaient un réseau criminel actif, spécialisé dans les agressions et les vols sous la menace d'armes blanches. Ils seraient impliqués dans une série d'attaques similaires commises dans la même zone. Le ministère public près le tribunal de première instance de Tunis a ordonné le placement en garde à vue des deux individus arrêtés, tandis que les recherches se poursuivent pour appréhender le troisième suspect.

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