Tunisie: Sfax, nouvelle destination santé au pays ?

Le président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Ibrahim Bouderbala, a affirmé que le gouvernorat de Sfax dispose d'un fort potentiel humain capable de promouvoir le secteur du tourisme médical en Tunisie.

Ces propos ont été tenus, samedi, lors de l'inauguration à Sfax des premières journées scientifiques organisées sur deux jours sous le signe « Sfax, pôle d'investissement durable », en mémoire de feu docteur et député Nabih Tabet, lit-on dans un communiqué du parlement publié, dimanche.

Prenant la parole, Bouderbala a rendu hommage au défunt député Nabih Tabet, ancien président de la commission parlementaire de la santé, affirmant que cette manifestation représente un geste de fidélité et de reconnaissance envers sa mémoire, compte tenu de l'empreinte marquante qu'il a laissée, notamment à travers son initiative législative sur la responsabilité médicale, restée pendant longtemps sans suite avant d'être finalement adoptée après de laborieux efforts d'étude.

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Lors de son allocution, Bouderbala a évoqué trois grandes étapes historiques traversées par la Tunisie. La première durant la période du protectorat, où près d'un millier d'habitants de Sfax sont tombés en martyrs en une seule journée pour défendre leur ville. La deuxième étape s'est déroulée pendant la Seconde Guerre mondiale suivie de l'orientation de l'État national vers l'investissement dans l'éducation, ce qui a permis la formation de plusieurs compétences nationales.

La troisième étape correspond à la révolution digitale et l'essor considérable de l'utilisation des réseaux sociaux. Evoquant la structure tripartite du système politique tunisien, le président de l'ARP a souligné que le régime politique en Tunisie repose sur trois fonctions opérant de manière indépendante et harmonieuse, conformément à la Constitution, précisant que les députés sont libres dans leurs opinions et vues, et qu'ils sont chargés d'étudier les projets de loi avant de prendre des décisions à leur sujet.

Il a exprimé sa fierté quant au niveau de performance de l'Assemblée législative, tant dans sa fonction législative à travers la présentation de propositions et l'étude de projets de loi, que dans sa fonction de contrôle, par le biais de questions orales et écrites adressées aux membres du gouvernement au service de l'intérêt général.

En réponse aux questions des journalistes, le président de l'Assemblée a affirmé que l'institution parlementaire est capable de jouer un rôle-clé dans le développement des législations devenues une « nécessité urgente », tout en incitant le gouvernement à publier les décrets d'application nécessaires, ,notamment, concernant la révision du système des marchés publics, indiquant que ce dossier bénéficiera d'une attention particulière durant la période à venir.

Il a ajouté que Sfax représente un phare scientifique et économique capable de devenir un moteur de croissance comme elle l'était auparavant, estimant que le soutien et le développement de ces orientations permettraient de réaliser un bénéfice optimal pour l'ensemble du pays, du nord au sud, à condition que les autres gouvernorats profitent de cette expérience afin de garantir un développement global et équilibré.

La famille du défunt député docteur Nabih Tabet a été honorée par le président de l'Assemblée des représentants du peuple et le gouverneur de Sfax, Mohamed Hajri, de même que la famille du défunt Saad Ouertani, délégué de Sfax Ouest, en témoignage de leur dévouement dans l'accomplissement de leurs missions au service de l'intérêt général.

Organisée pour la première fois à Sfax, cette manifestation a réuni des députés, experts, médecins, responsables d'établissements de santé, hommes d'affaires et responsables régionaux, ainsi que des représentants d'organisations nationales et de la société civile. Tous sont venus échanger les vues et les perceptions autour d'une possible élaboration d'une vision participative capable de permettre de promouvoir le secteur du tourisme médical dans la région de Sfax.