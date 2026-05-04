Afrique: Foot féminin/Eliminatoires JO 2028 - Le Maroc affronte le Congo au 2e tour

2 Mai 2026
Libération (Casablanca)

La sélection nationale féminine de football affrontera son homologue congolaise au deuxième tour des éliminatoires africaines des Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

Selon le tirage au sort effectué mercredi au siège de la Confédération africaine de football (CAF) au Caire, les rencontres du deuxième tour se disputeront du 5 au 13 octobre prochain.

En cas de qualification, la sélection nationale féminine défiera, au troisième tour, le vainqueur de la double confrontation opposant le vainqueur du match du premier tour Soudan/Comores au Nigeria.

La compétition se déroulera en cinq tours éliminatoires, selon un calendrier préétabli sans nouveau tirage au sort.

Deux sélections représenteront l'Afrique au tournoi féminin de football des Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

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