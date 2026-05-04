Congo-Kinshasa: La REGIDESO lance un concours national de recrutement

4 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Direction générale de la REGIDESO, entreprise publique chargée de la production, du traitement et de la distribution de l'eau potable en RDC, a lancé, dimanche 3 mai, un test d'embauche sur l'ensemble du territoire national. À Kinshasa, les épreuves se sont déroulées à l'Université protestante au Congo (UPC).

Des milliers de jeunes filles et garçons avaient envahi la cour, déterminés à décrocher un emploi après l'appel à candidatures lancé par la REGIDESO.

Face à cette forte affluence, de longues files s'étaient formées pour accéder aux salles, avec contrôle des pièces d'identité et répartition selon les postes.

Ce recrutement vise selon cette entreprise publique, à rajeunir ses effectifs et à combler les départs à la retraite.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La méritocratie comme seul critère

Le Directeur général de la REGIDESO, David Tshilumba Mutombo, a insisté sur la transparence du processus. Selon lui, seule la compétence des candidats déterminera leur engagement.

« Tout ce qui compte c'est la méritocratie. Ce ne sont pas des recommandations qui viennent de gauche ou de droite. Si vous méritez, vous êtes là », a déclaré David Tshilumba Mutombo.

L'objectif affiché est d'encourager la jeunesse congolaise à miser sur les connaissances et les compétences professionnelles pour accéder à l'emploi.

Diversité des métiers recherchés

Pour assurer la maintenance et l'exploitation de ses installations, la REGIDESO recherche plusieurs profils techniques et administratifs, notamment :

Des électriciens et mécaniciens de maintenance ;

Des plombiers de réseaux et d'usines ;

Des techniciens de laboratoire et des agents de traitement de l'eau,

Des agents commerciaux : caissiers, recouvreurs et facturiers).

Outre la capitale Kinshasa, les tests se sont tenus simultanément dans plusieurs provinces, dont le Kongo-Central, le Haut-Katanga, le Kwilu et le Maniema.

Cette initiative permet selon la REGIDESO de répondre à un besoin urgent de renouvellement de la classe des travailleurs pour maintenir la qualité du service de distribution d'eau à travers le pays

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.