Congo-Kinshasa: La REGIDESO lance un concours national de recrutement

La Direction générale de la REGIDESO, entreprise publique chargée de la production, du traitement et de la distribution de l'eau potable en RDC, a lancé, dimanche 3 mai, un test d'embauche sur l'ensemble du territoire national. À Kinshasa, les épreuves se sont déroulées à l'Université protestante au Congo (UPC).

Des milliers de jeunes filles et garçons avaient envahi la cour, déterminés à décrocher un emploi après l'appel à candidatures lancé par la REGIDESO.

Face à cette forte affluence, de longues files s'étaient formées pour accéder aux salles, avec contrôle des pièces d'identité et répartition selon les postes.

Ce recrutement vise selon cette entreprise publique, à rajeunir ses effectifs et à combler les départs à la retraite.

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La méritocratie comme seul critère

Le Directeur général de la REGIDESO, David Tshilumba Mutombo, a insisté sur la transparence du processus. Selon lui, seule la compétence des candidats déterminera leur engagement.

« Tout ce qui compte c'est la méritocratie. Ce ne sont pas des recommandations qui viennent de gauche ou de droite. Si vous méritez, vous êtes là », a déclaré David Tshilumba Mutombo.

L'objectif affiché est d'encourager la jeunesse congolaise à miser sur les connaissances et les compétences professionnelles pour accéder à l'emploi.

Diversité des métiers recherchés

Pour assurer la maintenance et l'exploitation de ses installations, la REGIDESO recherche plusieurs profils techniques et administratifs, notamment :

Des électriciens et mécaniciens de maintenance ;

Des plombiers de réseaux et d'usines ;

Des techniciens de laboratoire et des agents de traitement de l'eau,

Des agents commerciaux : caissiers, recouvreurs et facturiers).

Outre la capitale Kinshasa, les tests se sont tenus simultanément dans plusieurs provinces, dont le Kongo-Central, le Haut-Katanga, le Kwilu et le Maniema.

Cette initiative permet selon la REGIDESO de répondre à un besoin urgent de renouvellement de la classe des travailleurs pour maintenir la qualité du service de distribution d'eau à travers le pays