Tunisie: Ligue 1 - Résultats du dimanche et nouveau classement

Résultats des rencontres disputées dimanche dans le cadre de la 28e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, qui se poursuivra lundi :
Dimanche 3 mai
A Radès:
- Club Africain 2 Oussama Sehili (52), Oussama Cherimi (57)
- Stade Tunisien 0
Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres
A Sfax:
- CS Sfaxien 2 Hamza Mathlouthi (31), Jamal Mutyaba (37)
- Olympique de Béja 0
A Gabès:
- AS Gabés 0
- JS Kairouan 2 Youssef Azib (87), Amine Zairi (90)
A Ben Guerdane:
- US Ben Guerdane 0
- AS Soliman 1 Amanallah Mejhed (22)
Lundi 4 mai
- Au Zouiten:
- JS Omrane-Espérance ST
- A Bizerte:
- CA Bizertin-AS Marsa
- A Monastir:
- US Monastir-ES Métlaoui
- A Zarzis:
- ES Zarzis-Etoile du Sahel
Classement : Pts J G N D BP BC Dif
- Club Africain 62 28 18 8 2 41 9 +32
- Espérance ST 57 27 16 9 2 43 10 +33
- CS Sfaxien 56 28 16 8 4 37 12 +25
- Stade Tunisien 44 28 11 11 6 27 14 +13
- US Monastir 42 27 10 12 5 25 16 +09
- Etoile du Sahel 38 27 10 8 9 25 24 +01
- ES Métlaoui 36 27 8 12 7 18 24 -06
- JS Omrane 35 27 10 5 12 21 28 -07
- US Ben Guerdane 34 28 8 10 10 18 21 -03
- CA Bizertin 33 27 8 9 10 17 24 -07
- ES Zarzis 32 27 8 8 11 24 27 -03
- AS Marsa 31 27 10 1 16 22 27 -05
- O. Béja 28 28 8 4 16 15 37 -22
- JS Kairouan 27 28 8 3 17 19 41 -22
- AS Soliman 24 28 5 9 14 14 28 -14
- AS Gabès 18 28 3 9 16 11 35 -24