Tunisie: Ligue 1 - Résultats du dimanche et nouveau classement

3 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Résultats des rencontres disputées dimanche dans le cadre de la 28e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, qui se poursuivra lundi :

Dimanche 3 mai

A Radès:

  • Club Africain 2 Oussama Sehili (52), Oussama Cherimi (57)
  • Stade Tunisien 0

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A Sfax:

  • CS Sfaxien 2 Hamza Mathlouthi (31), Jamal Mutyaba (37)
  • Olympique de Béja 0

A Gabès:

  • AS Gabés 0
  • JS Kairouan 2 Youssef Azib (87), Amine Zairi (90)

A Ben Guerdane:

  • US Ben Guerdane 0
  • AS Soliman 1 Amanallah Mejhed (22)

Lundi 4 mai

  • Au Zouiten:
  • JS Omrane-Espérance ST
  • A Bizerte:
  • CA Bizertin-AS Marsa
  • A Monastir:
  • US Monastir-ES Métlaoui
  • A Zarzis:
  • ES Zarzis-Etoile du Sahel

Classement : Pts J G N D BP BC Dif

  1. Club Africain 62 28 18 8 2 41 9 +32
  2. Espérance ST 57 27 16 9 2 43 10 +33
  3. CS Sfaxien 56 28 16 8 4 37 12 +25
  4. Stade Tunisien 44 28 11 11 6 27 14 +13
  5. US Monastir 42 27 10 12 5 25 16 +09
  6. Etoile du Sahel 38 27 10 8 9 25 24 +01
  7. ES Métlaoui 36 27 8 12 7 18 24 -06
  8. JS Omrane 35 27 10 5 12 21 28 -07
  9. US Ben Guerdane 34 28 8 10 10 18 21 -03
  10. CA Bizertin 33 27 8 9 10 17 24 -07
  11. ES Zarzis 32 27 8 8 11 24 27 -03
  12. AS Marsa 31 27 10 1 16 22 27 -05
  13. O. Béja 28 28 8 4 16 15 37 -22
  14. JS Kairouan 27 28 8 3 17 19 41 -22
  15.  AS Soliman 24 28 5 9 14 14 28 -14
  16. AS Gabès 18 28 3 9 16 11 35 -24

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