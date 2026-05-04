Tunisie: Le Club Africain frappe fort et domine le Stade Tunisien (2-0)

3 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Le Club Africain (CA) s'est imposé face au Stade Tunisien (ST) sur le score de 2 buts à 0, ce dimanche 3 mai 2026, lors d'un match disputé au stade Hammadi Agrebi de Radès, comptant pour la Ligue 1 tunisienne.

Après une première période équilibrée, les Clubistes ont fait la différence au retour des vestiaires. Oussama Shili a ouvert le score à la 52e minute, avant que les Rouge et Blanc ne doublent la mise cinq minutes plus tard (57e), prenant ainsi une avance décisive. Dominateur en seconde période, le Club Africain pensait alourdir le score à la 79e minute avec un troisième but encore de Oussama Shili, finalement refusé par l'arbitre.

Solide défensivement et efficace dans les moments clés, le Club Africain a su préserver son avantage jusqu'au coup de sifflet final, signant une victoire importante face à un concurrent direct. Ce succès permet au Club Africain de consolider sa position en tête du classement, tandis que le Stade Tunisien marque le pas dans la course aux premières places.

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