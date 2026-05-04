Ethiopie: Le corridor d'Addis-Abeba et ses mégaprojets de développement suscitent l'étonnement - Les ambassadeurs

Addis Ababa — Selon les ambassadeurs en poste dans la capitale, le développement des corridors et les mégaprojets en cours à Addis-Abeba ont entraîné une transformation spectaculaire de l'image de la ville.

Les ambassadeurs ont déclaré à l'ENA que les changements radicaux observés dans la capitale en si peu de temps sont saisissants.

Addis-Abeba a transformé son paysage urbain et est devenue une ville moderne, belle et agréable à vivre, tant pour ses habitants que pour ses visiteurs.

L'ambassadrice de Roumanie en Éthiopie, Julia Pataki, a déclaré que l'ampleur de la transformation réalisée à Addis-Abeba est inconcevable.

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Selon elle, la ville a tellement changé au cours de la dernière année et demie que certains quartiers qu'elle connaissait autrefois sont devenus difficiles à reconnaître.

L'ambassadrice a déclaré qu'Addis-Abeba est devenue une ville moderne dotée de larges routes, de trottoirs attrayants et de parcs grâce aux travaux d'aménagement des corridors.

Cette transformation n'est pas seulement un projet gouvernemental, mais aussi un projet public, a-t-elle déclaré, ajoutant que les initiatives allant du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne aux efforts de développement touristique méritent d'être saluées.

« Il s'agit d'une transformation majeure. Je dois dire qu'il ne s'agit pas seulement d'un projet gouvernemental, mais aussi d'un projet public. Tout ce qui change ici - du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne aux projets touristiques, et en particulier ce projet de développement du corridor - est impressionnant », a fait remarquer l'ambassadeur Pataki.

L'ambassadeur du Mexique en Éthiopie, Alejandro Ives Estivill Castro, a déclaré que le développement du corridor avait non seulement mis en valeur la beauté de la ville, mais avait également créé un environnement plus confortable et plus accessible pour les habitants.

Pour les ressortissants étrangers, se déplacer, conduire et profiter de la ville est devenu beaucoup plus facile et attrayant, a-t-il ajouté.

« En tant qu'étranger, il est désormais beaucoup plus facile de se déplacer à Addis-Abeba, de conduire, de se déplacer et de profiter de la vie ici. À l'heure actuelle, ce projet est très accrocheur et attrayant. »

L'ambassadrice de Finlande en Éthiopie, Sinikka Antila, a déclaré que les corridors, les parcs et les aménagements riverains sont impressionnants.

Elle a indiqué que les projets menés à travers la ville sont remarquables et font d'Addis-Abeba un lieu de plus en plus attrayant où vivre et passer son temps libre.

« Tous ces changements -- les corridors, les parcs et désormais les aménagements riverains -- sont des choses que j'ai pu observer pendant mon séjour. C'est une transformation très impressionnante. C'est vraiment merveilleux de disposer d'espaces de loisirs aussi beaux. Le changement observé ici est remarquable ; et j'en ai été moi-même témoin pendant mon séjour. »

L'ambassadeur du Bangladesh en Éthiopie, le vice-maréchal de l'air Sitwat Nayeem, a déclaré que la rapidité avec laquelle cette transformation s'opère est impressionnante.

Il a ajouté que la différence entre ce qu'il avait vu en juillet dernier et la situation actuelle est comme le jour et la nuit.

« Je constate de nombreux changements positifs en Éthiopie... (Et) le travail accompli pour que cette ville réponde aux normes internationales est admirable et vraiment très bien mené. »