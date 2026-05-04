Ethiopie: Le Premier ministre prévoit une contribution significative de la zone économique spéciale de Huajian aux flux d'investissements directs étrangers et à la croissance économique

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que la zone économique spéciale (ZES) de Huajian contribuerait de manière significative aux investissements directs étrangers et à la croissance économique de l'Éthiopie.

Le Premier ministre a visité aujourd'hui l'usine de fabrication « Gobez Solar Cell » ainsi que d'autres usines situées dans la zone économique spéciale de Huajian, à Addis-Abeba.

Il a déclaré à cette occasion : « Nous allons assurer la prospérité de l'Éthiopie à court terme en enregistrant une croissance durable et continue grâce à un travail assidu, à l'achèvement des projets en cours et à la comblée des lacunes. »

Le Premier ministre Abiy a déclaré que la zone économique spéciale de Huajian, construite par un investisseur privé, est trois fois plus grande que les parcs industriels de Jimma et de Kombolcha, et que sa taille est comparable à celle du parc industriel d'Hawassa.

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La zone économique spéciale de Huajian compte 30 hangars, peut accueillir un grand nombre de personnes et est située à proximité de la ville.

La zone économique spéciale, qui produisait auparavant principalement des textiles, fabriquera désormais des produits tels que des panneaux solaires, des vélos électriques, des chaussures et des vêtements.

Le Premier ministre a en outre souligné que la production de divers produits dans la zone économique élargira les débouchés commerciaux.

L'usine « Gobez Solar Cell », qui produit actuellement deux gigawatts, commencera à produire deux gigawatts supplémentaires l'année prochaine, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre Abiy a également souligné la croissance récente de la production de cellules solaires, qui s'est développée en très peu de temps.

Selon le Premier ministre, la zone économique spéciale de Huajian, qui compte de nombreux hangars, a le potentiel d'attirer de nombreux investissements étrangers.

Soulignant les avantages des industries pour l'économie, la création d'emplois, l'énergie et les services, il a déclaré qu'elles présentaient également des avantages multiples, notamment des recettes en devises étrangères et le transfert de connaissances, entre autres.

Selon le Premier ministre Abiy, le mouvement « Ethiopia Tamirt » (Fabriqué en Éthiopie) prend de l'ampleur dans le pays et produit des résultats concrets en matière de transformation industrielle, démontrant ainsi que l'Éthiopie a la possibilité de devenir autosuffisante dans divers domaines au cours des prochaines années.