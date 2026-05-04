Afrique: Le pays double sa production d'électricité en sept ans et s'impose comme la première plaque tournante énergétique du continent - EEP

Addis Ababa — La société Ethiopian Electric Power (EEP) a annoncé que l'Éthiopie avait considérablement accru sa capacité de production d'électricité et l'accès à l'électricité au cours des sept dernières années, renforçant ainsi sa volonté de devenir une plaque tournante majeure des énergies renouvelables en Afrique.

Moges Mekonnen, directeur de la communication de l'EEP, a déclaré à l'ENA que le taux d'accès à l'électricité au niveau national était passé de 44 % à environ 54 %, reflétant ainsi les investissements soutenus et les efforts de réforme dans le secteur de l'énergie.

Il a également révélé que la capacité de production d'électricité installée du pays a plus que doublé, passant de 4 462 mégawatts à 9 752 mégawatts au cours de la même période.

« Il s'agit d'un bond en avant majeur qui reflète les progrès rapides de l'Éthiopie en matière de développement énergétique », a-t-il souligné.

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Cette expansion a été soutenue par un vaste développement des infrastructures. Selon lui, le réseau électrique du pays comprend plus de 21 000 kilomètres de lignes de transport, allant de 132 à 500 kilovolts, qui permettent à l'électricité d'atteindre des zones plus étendues du pays.

L'Éthiopie continue de s'appuyer presque exclusivement sur les énergies renouvelables, près de 100 % de l'électricité étant produite à partir de sources hydroélectriques, éoliennes, solaires et géothermiques.

M. Moges a en outre souligné l'importance de diversifier le mix énergétique afin d'améliorer la résilience face à la variabilité climatique.

L'hydroélectricité domine actuellement la production, tandis que l'éolien y contribue à hauteur d'environ 4 à 5 % et que la géothermie représente moins de 1 %, a-t-il déclaré, ajoutant que des efforts sont en cours pour développer les sources d'énergie renouvelables alternatives et mettre en place un système plus résilient face au changement climatique.

Des projets d'envergure tels que le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne, le projet éolien Aysha II et le parc éolien d'Asella ont joué un rôle clé dans l'augmentation de la capacité.

La demande en électricité augmente rapidement, avec une croissance annuelle de plus de 20 %, portée par l'expansion industrielle, l'urbanisation et l'activité économique en général, a-t-il précisé.

Malgré cette croissance, les pertes du réseau -- c'est-à-dire l'électricité produite mais perdue pendant le transport -- restent relativement faibles, entre 5 et 6 %, ce qui se situe dans les limites acceptables au niveau international. M. Moges a attribué cela aux investissements continus dans les réseaux de distribution et les sous-stations, tout en soulignant que des efforts sont en cours pour réduire encore ces pertes.

À l'avenir, l'Éthiopie vise à atteindre l'accès universel à l'électricité d'ici cinq ans grâce à une combinaison d'extension du réseau et de solutions hors réseau. L'accès au réseau devrait atteindre entre 75 et 78 %, le reste étant desservi par des technologies hors réseau telles que l'énergie solaire et le biogaz, a ajouté le directeur.

Selon lui, l'Éthiopie renforce son rôle dans le commerce transfrontalier d'électricité, conformément à l'Agenda 2063 de l'Union africaine, qui met l'accent sur la connectivité des infrastructures à l'échelle du continent.

Le pays exporte actuellement de l'électricité vers le Soudan, Djibouti, le Kenya et la Tanzanie, et de nouveaux accords sont en cours de négociation avec le Soudan du Sud. La Somalie et le Somaliland ont également manifesté leur intérêt pour un approvisionnement futur.

M. Moges a en outre souligné que l'Éthiopie prévoit d'étendre ses exportations au-delà des pays voisins en utilisant des réseaux de transport tiers pour accéder à des marchés africains plus vastes, y compris l'Afrique australe.

Les recettes provenant des exportations d'électricité sont réinvesties dans le développement des infrastructures nationales, a-t-il déclaré, citant le projet éolien Aysha II comme exemple, et soulignant qu'il est désormais soutenu par un financement interne après avoir connu des difficultés de financement antérieures.

Les données d'Ethiopian Electric Power montrent que le pays a produit environ 24 970 gigawattheures d'électricité au cours des neuf premiers mois de l'exercice fiscal en cours, générant 90,16 milliards de birrs grâce aux ventes nationales et à l'exportation.

Les recettes en devises provenant des exportations d'électricité ont atteint 366 millions de dollars américains au cours de la même période, soit une augmentation de 138 millions de dollars par rapport à l'année précédente.

« Les progrès réalisés en peu de temps nous encouragent à aller plus loin », a déclaré M. Moges, soulignant que le développement des énergies renouvelables en Éthiopie contribue à la croissance économique et à la transition vers une économie sans carbone.

Grâce à des investissements continus et à la diversification, l'Éthiopie se positionne comme un acteur clé de l'avenir de l'énergie propre en Afrique, tout en favorisant un développement inclusif et durable.