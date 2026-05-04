Ethiopie: Le Premier ministre Abiy visite l'usine de fabrication de cellules solaires de Gobeze, située dans la zone économique spéciale de Huajian

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est rendu samedi à l'usine de fabrication de cellules solaires de Gobeze, située dans la zone économique spéciale de Huajian, à Addis-Abeba.

Selon le Premier ministre, l'usine a été créée à la suite d'un accord signé lors du Forum Invest in Ethiopia 2025, avec un investissement initial de 100 millions de dollars américains pour sa première phase.

Le Premier ministre Abiy a souligné que grâce à un soutien efficace du gouvernement et à un suivi étroit, l'usine de fabrication de cellules solaires de Gobeze est devenue opérationnelle en seulement six mois.

L'usine est équipée de machines modernes et de technologies de pointe et a déjà créé des opportunités d'emploi pour de nombreux Éthiopiens.

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Dans sa première phase, l'usine dispose d'une capacité de production annuelle de 2 gigawatts, ce qui représente une contribution significative à l'objectif national de l'Éthiopie visant à répondre à sa demande énergétique croissante grâce aux énergies renouvelables.

Au cours de sa visite, le Premier ministre Abiy a également visité une usine de fabrication de chaussures et une sous-station électrique situées dans le parc industriel.

À l'occasion de cette visite, le Premier ministre a souligné que le renforcement des capacités de production locales dans les domaines des énergies renouvelables et de la production industrielle restait un élément clé du programme global de transformation économique de l'Éthiopie.