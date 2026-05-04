Ethiopie: Le Premier ministre Abiy est à l'origine d'importantes avancées en matière de développement et de diplomatie

Addis Ababa — Tout au long du mois d'avril 2026, le Premier ministre Abiy Ahmed a mené une série d'initiatives de haut niveau porteuses de changement, marquant des avancées significatives dans les domaines de la recherche scientifique, de la rénovation urbaine et de la stabilité macroéconomique, tout en renforçant le leadership diplomatique et continental de l'Éthiopie.

Selon le cabinet du Premier ministre, les activités menées ce mois-ci par le Premier ministre ont été marquées par l'inauguration de plusieurs projets phares destinés à renforcer l'autosuffisance nationale et la qualité de vie en milieu urbain.

Parmi celles-ci, l'inauguration d'un complexe de recherche ultramoderne à l'Institut de recherche Armauer Hansen (AHRI) a occupé une place centrale. Ce complexe est équipé de 40 laboratoires et d'un centre de bioéquivalence chargé de certifier les produits pharmaceutiques fabriqués localement.

Dans la capitale, les projets Arada Park et Addis Sports Park ont été lancés, transformant des zones négligées en pôles polyvalents dynamiques qui intègrent des infrastructures aux normes olympiques à des logements sociaux et des opportunités commerciales.

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Dans le cadre d'une initiative visant à consolider le rôle de l'Éthiopie dans l'avenir de la technologie africaine, le Premier ministre Abiy a été nommé « Champion de l'Union africaine pour l'intelligence artificielle et la santé numérique ». Ce mandat continental s'inscrit dans la droite ligne de la promotion nationale de l'« Industrie 4.0 » menée par le Premier ministre, qui met l'accent sur les puces électroniques, les données et la robotique en tant que piliers essentiels de la souveraineté nationale.

Les bilans économiques pour la période de neuf mois ont révélé un taux de croissance robuste de 9,2 %, avec des prévisions atteignant 10,2 % pour l'année à venir. Ce succès repose sur des réformes en profondeur qui ont transformé les entreprises publiques en entités rentables générant 2 100 milliards de birrs de recettes.

Sur le plan diplomatique, l'Éthiopie a accueilli les présidents du Burundi, du Libéria, du Soudan du Sud et du Mozambique, et a signé plusieurs accords de coopération dans les domaines de la défense, de la santé et de l'éducation.

Sur le plan national, le Premier ministre a prolongé le mandat du lieutenant-général Tadesse Worede en tant que président de l'administration provisoire de la région du Tigré, à la suite d'un examen des résultats annuels de la région.

Ce mois-ci a également mis en lumière l'engagement environnemental et social de l'Éthiopie, avec le lancement des premiers préparatifs en vue d'accueillir la COP32 en 2027 et l'annonce de la création de plus de 19,8 millions d'emplois au cours des huit dernières années, soulignant ainsi une période d'efforts intensifs en faveur de la construction nationale.