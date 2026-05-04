Tunisie: Canada - Bryan Adams à Dougga, vitrine du patrimoine et des échanges culturels

TUNIS — La légende canadienne du rock Bryan Adams s'est produite les 2 et 3 mai au théâtre romain de Dougga, site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, dans le cadre de sa tournée mondiale « Bare Bones ».

Ces concerts s'inscrivent dans le programme du cinquantenaire du Festival international de Dougga, qui est l'une des manifestations culturelles majeures de la saison estivale, visant à valoriser les sites patrimoniaux à travers des événements artistiques internationaux.

Pour sa première visite en Tunisie, l'artiste s'est produit à guichets fermés, attirant plus de 3 000 spectateurs lors de la seconde soirée. Seul à la guitare, accompagné du pianiste Gary Breit, il a interprété plusieurs titres de son répertoire, dont Summer of '69, Heaven et (Everything I Do) I Do It for You.

Le spectacle, conçu dans un format acoustique, repose sur une interprétation épurée du répertoire de l'artiste. Avec une carrière s'étendant sur plusieurs décennies, Bryan Adams a vendu plus de 100 millions d'albums dans le monde.

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Initialement prévue pour une seule date, la programmation a été étendue à deux soirées en raison de la forte demande.

Selon un communiqué du ministère des Affaires culturelles, la première soirée s'est déroulée en présence de la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, ainsi que de représentants diplomatiques.

Selon la correspondance de l'Agence TAP à Béja, la seconde soirée, le 3 mai, s'est tenue en présence de la ministre des Affaires culturelles et du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Sofiane Tekaya.

Le directeur général de l'Office national du tourisme tunisien, Mohamed Mehdi Haloui, a, dans une déclaration à la TAP, estimé que ces concerts contribuent à renforcer l'attractivité de la destination tunisienne et à soutenir la dynamique du tourisme culturel.

Le directeur du festival, Mokhtar Belaatek, a pour sa part qualifié les deux soirées d'événement marquant pour cette édition.

Ces concerts bénéficient de l'appui de l'Ambassade du Canada en Tunisie, dans une démarche "visant à renforcer les échanges culturels entre les deux pays", selon un communiqué publié le 14 mars.

En marge de ses concerts, l'artiste a visité plusieurs sites culturels, selon un communiqué du ministère des Affaires culturelles, notamment Ennejma Ezzahra, à Sidi Bou Saïd (inscrit sur la liste indicative de l'UNESCO), ainsi que le musée national du Bardo.

Sur ses réseaux sociaux, Bryan Adams a partagé une séquence de son premier concert, évoquant son expérience en Tunisie et mentionnant avoir dégusté le couscous, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.

Dans une autre vidéo tournée de jour, il met en avant le site de Dougga et son environnement naturel.

Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997, le site de Dougga s'étend sur environ 75 hectares et constitue l'un des ensembles antiques les mieux conservés d'Afrique du Nord. Ancienne cité connue sous le nom de Thugga, il conserve les principales composantes d'une ville antique, dont le Capitole, le forum, le théâtre, des thermes et des monuments funéraires.

Le théâtre romain de Dougga, construit au IIe siècle après J.-C., peut accueillir environ 3 500 spectateurs et se distingue par la qualité de son acoustique.

Ces concerts s'inscrivent dans la tournée internationale de l'artiste, qui comprend plusieurs dates en Afrique, en Europe et en Amérique en automne.

Après cette étape tunisienne, Bryan Adams poursuit sa tournée au Maroc, avant de se produire au Canada à partir du 24 août 2026 à l'Amphithéâtre Cogeco.