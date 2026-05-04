Tunisie: Signature d'un accord de partenariat entre l'Agence Tunis Afrique presse et la Banque nationale agricole

TUNIS — L'Agence Tunis Afrique presse (TAP) a signé, lundi, une convention- cadre de partenariat avec la Banque nationale agricole (BNA), pour une durée de trois ans visant à soutenir la coopération mutuelle et à renforcer le partenariat entre les deux structures publiques.

La convention de partenariat a été signée par le Président-directeur général de l'Agence TAP, Najeh Missaoui et le Directeur général par intérim de la BNA , Ahmed Ben Moulehom, au siège de l'Agence TAP à Tunis, en présence de plusieurs cadres des deux établissements.

À cette occasion, les deux parties ont mis l'accent sur l'importance de cette étape dans le renforcement de la coopération entre une entreprise médiatique nationale et un acteur principal du secteur bancaire, spécialisé dans le financement de l'agriculture.

En vertu de cet accord, la TAP s'engage à accompagner la BNA pour le développement d'une stratégie de communication territoriale, destinée à promouvoir la visibilité de ses initiatives projets. Cette coopération contribuera ainsi au développement des paysages médiatique et économique en Tunisie.

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La convention signée vise également à établir des mécanismes de coopération avancés, notamment dans le domaine de la couverture médiatique écrite, audiovisuelle et podcast des évènements organisés par la BNA.

Il s'agit, en outre, de lancer une émission consacrée à l'agriculture, ainsi qu'à la participation conjointe à des campagnes nationales de sensibilisation de renforcement des compétences des agriculteurs

La BNA s'engage également à la co-organisation d'un concours qui devrait être lancé par l'Agence TAP, pour les jeunes chercheurs en agriculture autour des projets écologiques innovants et au lancement d'un prix annuel.

Les deux parties s'engagent à respecter les normes professionnelles des deux institutions, selon les termes de cette convention.

Afin de répondre aux exigences de la conjoncture, cet accord s'inscrit dans le cadre des efforts des deux entreprises pour renforcer leur présence, tant sur la place financière, que pour suivre les transformations rapides dans les domaines des médias et de la communication.