Sénégal: Richard-Toll - La paix et l'autonomie communautaire au menu de la fête patronale de la Paroisse Saint Joseph Ouvrier

Richard-Toll — La Paroisse Saint Joseph Ouvrier de Richard-Toll (nord) a célébré, dimanche, sa fête patronale dans un esprit de ferveur religieuse et de forte mobilisation des fidèles, autour d'un message axé sur l'autonomie communautaire et la promotion de la paix sociale.

Prévue initialement le 1er mai, en lien avec la célébration de Saint Joseph Ouvrier, cette fête a été reportée au 3 du même mois afin de permettre une participation plus inclusive des paroissiens, notamment ceux résidant hors de la localité pour des raisons professionnelles. "La fête patronale constitue l'un des moments majeurs de la vie d'une paroisse. Elle favorise le rassemblement, la communion fraternelle et le renforcement des liens entre les membres d'une même communauté", a déclaré le Père Elie Catien Coly, missionnaire spiritain et premier assistant provincial, en service à Dakar.

Il s'exprimait à l'occasion de la clôture de la fête patronale de cette Paroisse de Richard-Toll. Selon le religieux, cette journée revêt un caractère particulier pour les fidèles de Richard-Toll, Dagana, Podor et de Savoigne, qui n'ont pas hésité à effectuer le déplacement pour communier avec leurs familles et leurs coreligionnaires autour de leur saint patron. Placée sous le thème " Marchons ensemble et oeuvrons pour l'autonomie de la paroisse", l'édition 2026 met en exergue la nécessité pour les communautés chrétiennes de s'approprier leur développement et d'assurer leur fonctionnement de manière autonome.

"Les paroisses ont été fondées par des missionnaires, avec l'appui de bienfaiteurs extérieurs. Aujourd'hui, ces appuis se font rares. Il nous appartient désormais de prendre le relais et de soutenir nous-mêmes notre église locale", a-t-il indiqué. Dans cette perspective, il a invité chaque fidèle à apporter sa contribution, quelle qu'en soit la nature, afin de garantir la "vitalité et la pérennité de la paroisse". Au-delà des considérations organisationnelles, la célébration a également été l'occasion de lancer un appel fort en faveur de la paix, dans un contexte international marqué par des tensions persistantes.

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Selon le Père Coly, seule la paix permet aux sociétés de se développer harmonieusement. En son absence, c'est l'insécurité et la loi du plus fort qui prennent le dessus, a souligné le religieux. Il a insisté sur la responsabilité des hommes, en tant qu'êtres raisonnables, à privilégier le dialogue et la coexistence pacifique. Il a ainsi exhorté les communautés, tant au niveau local qu'international, à cultiver les valeurs de tolérance, de solidarité et de vivre-ensemble, "indispensables à toute dynamique de développement".