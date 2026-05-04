Sénégal: Saint-Louis - Le monde sportif célèbre la carrière de Cheikh Diarra

Saint-Louis — Le monde sportif saint-louisien a rendu un vibrant hommage à Cheikh Diarra, enseignant à la retraite qui a assuré pendant plusieurs années la retransmission des matchs en direct pour Radio Sénégal dans la zone Nord.

"Nous avons voulu remercier le doyen Cheikh Diarra pour services rendus au sport durant sa carrière de reporter sportif", a dit Oumar Kane, président d'honneur du Comité local "Allez Casa". Il a loué les valeurs incarnées par le doyen Diarra qui a inspiré des générations de jeunes saint-louisiens à embrasser la carrière de reporter sportif.

Parmi ces derniers, il y a la présidente de l'Association nationale de la presse sportive (ANPS) locale, Bator Fall, également partie à la retraite. Elle souligne avoir été encouragée par Cheikh Diarra à assurer le direct des rencontres de basket alors qu'elle n'était qu'une joueuse. Elle finira par avoir l'amour du métier et a pu intégrer la RTS où elle a fait une carrière brillante.

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El Hadj Moctar Gueye, ancien Inspecteur régional des sports et président de club a aussi souligné le professionnalisme dont a fait montre Cheikh Diarra. Selon lui, il a été "un reporter sportif objectif et courageux qui racontait ce qu'il voyait". Il note également la résilience de Cheikh Diarra qui a souvent travaillé dans des conditions difficiles sans jamais renoncer à la tâche. Outre les sportifs qui ont témoigné du professionnalisme de Cheikh Diarra, sa famille a aussi fait les mêmes éloges pour son humanisme et sa reconnaissance envers elle. Le comité "Allez Casa" Saint-Louis a égayé l'activité par une belle prestation qui a rappelé l'ambiance des stades.