Sénégal: Ligue 1 - Le leader AJEL chute encore, mais conserve son fauteuil

Dakar — Le leader du championnat national de Ligue 1, Ajel de Rufisque, a été battu, 0-1, à domicile, par Stade de Mbour, en match comptant pour la 25e journée, mais conserve son avance sur ses poursuivants Teungueth FC (TFC) et l'US Gorée.

Face à une équipe en milieu du classement (10e), les Rufisquois enregistrent leur deuxième défaite en trois journées. Malgré ce revers, AJEL conservé son fauteuil avec 44 points. Le dauphin et rival Rufisquois Teungueth FC n'a pas profité du faux pas de Ajel en concédant le nul face à l'Union sportive de Ouakam (USO) dans le derby lebou. TFC compte désormais 43 points, à un point du leader. De son côté, l'US Gorée, troisième au classement avec 42 points, a été tenue en échec (0-0) par la lanterne rouge l'ASC Cambérène.

Samedi en ouverture de la 25e journée, Génération Foot et Wally Daan ont réalisé une bonne opération en signant des victoires. Les académiciens de Déni Biram Ndao ont dominé (2-0) le Jaraaf. Avec cette victoire, les Grenats renouent avec la victoire et prennent provisoirement la cinquième place avec 38 points. Wally Daan a signé de son côté un important succès en venant battre (2-1) Dakar Sacré-Coeur (DSC). Les Thièssois restent troisième avec 38 points.

-Voici les résultats déjà enregistrés :

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Génération Foot-Jaraaf, 2-0. Dakar Sacré-Coeur-Wally Daan, 1-2, Linguère-Casa Sports:0-0, AJEL-Stade de Mbour:0-1, ASC Cambérène-Gorée: 0-0, USO-Teungueth FC:0-0, HLM-GFC: 1-1, SONACOS-Pikine:0-0.