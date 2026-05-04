Sénégal: Louga - Un policier meurt dans un accident de la route à hauteur de Ndam

Louga — Un policier en service au commissariat urbain de Pikine, à Saint-Louis, a perdu la vie, dimanche, dans un accident de la circulation survenu dimanche vers 13 h 26 à hauteur de Ndam, un village de la commune de Nguindilé, dans le département de Louga (nord), a appris l'APS de source sécuritaire.

La victime se rendait à Dakar pour assister à des funérailles, en compagnie de sa sœur, de son cousin et d'une autre personne prise en cours de route, selon la même source. Le drame s'est produit lorsque le défunt a perdu le contrôle de son véhicule avant de heurter violemment un arbre en bordure de route. Le corps sans vie de la victime a été acheminé à la morgue de l'hôpital, où les trois blessés sont actuellement pris en charge après leur évacuation par les sapeurs-pompiers, a ajouté la source sécuritaire. Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les causes de ce drame.