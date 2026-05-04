Congo-Kinshasa: Petit commerce au pays - Un ultimatum de 6 mois lancé aux étrangers

Dans un communiqué publié samedi 3 mai, le ministère de l'Économie nationale annonce l'entrée en vigueur du décret portant mesures d'exercice du petit commerce et du commerce de détail, ainsi que de la signature de l'Arrêté interministériel fixant les activités de commerce de détail spécialisé à forte intensité de capital pouvant être ouvertes aux étrangers.

Les opérateurs économiques concernés disposent d'un délai de six mois pour se conformer aux nouvelles dispositions légales, selon le communiqué.

Le ministère de l'Économie nationale précise qu'un dispositif de vulgarisation sera déployé afin d'accompagner les acteurs économiques dans la compréhension et l'application de ces mesures.

Ces textes s'inscrivent dans le cadre de la volonté du Gouvernement de clarifier et d'actualiser le cadre juridique applicable au commerce intérieur, en vue de garantir un environnement économique plus structuré, équitable et sécurisé.

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Ils établissent notamment une distinction entre le petit commerce, le commerce de détail et le commerce de détail spécialisé à forte intensité de capital, tout en précisant les conditions d'exercice de ces activités.

Sauf les supermarchés

Conformément aux dispositions en vigueur, le petit commerce et le commerce de détail sont réservés aux opérateurs économiques congolais. Certaines activités relevant du commerce de détail spécialisé à forte intensité de capital demeurent ouvertes aux investisseurs étrangers, dans les conditions prévues par la réglementation. Ce segment concerne des secteurs structurés comme: les supermarchés modernes les franchises de marque la vente du matériel technique ou automobile, nécessitant un agrément.

En septembre 2025, le Gouvernement congolais avait déjà annoncé qu'il ne renouvellerait pas le moratoire autorisant les étrangers à exercer dans le secteur du petit commerce en République démocratique du Congo.