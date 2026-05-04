Congo-Kinshasa: Le pays accueille la Table ronde sur les défis de l'aménagement du territoire en RDC

3 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La ville de Kinshasa accueille, du 4 au 5 mai, la Table ronde sur les défis de l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo.

Initiée par le ministère de l'Aménagement du territoire, cette rencontre de deux jours vise à faire de l'aménagement du territoire un socle de la transformation nationale harmonieuse, en tenant compte des réalités démographiques, économiques, sociales et environnementales du pays.

Plusieurs thématiques clés sont inscrites à l'ordre du jour, notamment : l'état des lieux de l'aménagement du territoire au niveau des provinces, la contribution de l'aménagement du territoire aux projets structurants, ainsi que la définition d'une vision commune des aspects fondamentaux de la politique nationale d'aménagement du territoire.

Les participants sont également appelés à débattre des outils institutionnels et techniques nécessaires à la mise en oeuvre effective de cette politique à l'échelle nationale et provinciale.

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Cette Table ronde se tient deux mois après la signature d'un protocole d'accord entre Expertise France et le ministère de l'Aménagement du territoire, portant sur l'amélioration de la résilience de la ville de Boma et de ses habitants.

Financé par l'Agence française de développement (AFD), ce projet vise la construction d'infrastructures modernes destinées à lutter contre les inondations récurrentes dans la ville de Boma.

Conçu pour une durée de deux ans et demi, il s'inscrit dans le cadre de l'Initiative « Villes durables », qui promeut un développement urbain inclusif, résilient et respectueux de l'environnement.

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