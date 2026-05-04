Congo-Kinshasa: Le litre d'essence chute de 22 000 à 5 500 francs congolais à Beni

3 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le prix du litre d'essence est revenu presqu'à la normale depuis samedi 3 mai soir à Beni (Nord-Kivu), passant de 22 000 à 5 500 francs congolais (2.5 USD).

Cette chute de prix intervient à la suite de plaidoyers et d'une forte pression exercée par des jeunes leaders de la région, des élus provinciaux et nationaux, des déclarants en douane et de la Fédération des entreprises du Congo (FEC).

Ce dimanche matin, plusieurs stations-service ont enregistré une forte affluence d'engins motorisés.

Toutefois, la population locale appelle le Gouvernement à supprimer les taxes additionnelles à l'origine de cette hausse sans précédent des prix de carburants à Beni.

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