Congo-Kinshasa: La Fondation Odukenda organise une marche de soutien aux FARDC à Bunia

Réunis au sein de la Fondation Odukenda, des activistes de la société civile de Bunia, en province de l'Ituri, ont organisé samedi 2 mai une marche de soutien aux Forces armées de la RDC (FARDC).

Au cours de cette activité citoyenne, les participants ont exprimé leur engagement en faveur de la défense des valeurs d'unité nationale, de paix et de cohésion sociale.

Partie du pont Lokorto pour chuter au terrain EPO Ville, cette marche pacifique a rassemblé plusieurs milliers de participants, majoritairement vêtus de blanc, symbole de paix.

Ces hommes et femmes ont déclaré soutenir les militaires congolais engagés jour et nuit dans la traque des groupes armés hostiles au processus de paix et à la stabilité du pays.

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« La marche que vous venez d'effectuer dépasse le cadre d'un simple acte symbolique. Elle incarne notre attachement profond à l'unité nationale, notre refus de toute forme de division et notre reconnaissance envers celles et ceux qui, au péril de leur vie, assurent l'intégrité territoriale du pays. Aux FARDC, la nation vous soutient et vous sera reconnaissante », a déclaré le secrétaire général de la Fondation Odukenda.

Portée par un idéal de paix et de cohésion nationale, la Fondation Odukenda affirme fédérer ses efforts autour de la promotion du vivre-ensemble et du développement durable de la RDC.