Congo-Kinshasa: Neuf Directeurs des ressources humaines de plus de 25 ans d'expérience primés au pays

Neuf Directeurs des ressources humaines cumulant plus de 25 ans d'expérience ont été primés, samedi 2 mai à Kinshasa, pour leur contribution exceptionnelle au développement du capital humain en RDC.

A l'initiative de l'entreprise Capital HR Solutions, cette soirée de distinction s'est déroulée sous le thème : « A ceux qui ont laissé des marques ».

Au cours de cette cérémonie, marquée par plusieurs séquences de distinctions, les parcours professionnels exemplaires de ces dirigeants ont été mis en lumière dans un cadre réunissant des décideurs et des acteurs du monde de l'entreprise.

Plusieurs figures nominées ont ainsi reçu des trophées honorifiques, en reconnaissance de la durabilité de leur carrière et de l'impact de leur travail sur les organisations qu'elles ont accompagnées.

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La Directrice générale de Capital HR Solutions, Nelly Ya Mutwale Kiliopa, a exprimé sa satisfaction quant à la réussite de cette soirée de gala, soulignant l'importance de valoriser les métiers liés à la gestion du capital humain.

"Souvent perçu comme discret, voire ingrat, le métier des Ressources humaines joue pourtant un rôle stratégique au sein des organisations, notamment dans le développement des talents, la révélation de potentiels cachés et l'accompagnement des transformations organisationnelles", a-t-elle souligné.

Créée pour répondre au besoin croissant d'expertise en ressources humaines au sein des entreprises congolaises, Capital HR Solutions s'appuie sur une équipe d'experts et de consultants expérimentés, intervenant aussi bien dans le conseil que dans le renforcement des compétences organisationnelles.

Réunissant près de 250 participants, l'événement a également été ponctué par des allocutions, des capsules de transition, une performance artistique, un dîner de gala, une photo de famille et une séance de networking, avant sa clôture tard dans la soirée.