Addis Ababa — Selon le Cabinet du Premier ministre (PMO), le mouvement national « Made In Ethiopia » est en train de redessiner le paysage économique du pays en s'attaquant de manière stratégique à des goulets d'étranglement structurels profondément enracinés et généralisés.

Dans sa lettre d'information, le Cabinet a souligné que ce parcours historique, fondé sur un leadership intégré et des réformes politiques, a permis de maintenir la compétitivité du secteur manufacturier et de le propulser vers un nouveau sommet de productivité.

En faisant passer les approvisionnements en matières premières de 29 millions à 76 millions de tonnes, soit une moyenne de 15 millions de tonnes par an, le mouvement a établi des bases solides pour une renaissance industrielle.

Ces progrès sont encore renforcés par des investissements monumentaux dans les infrastructures, notamment la mise en service de 3,4 GW d'électricité pour de nouveaux investissements au cours des quatre dernières années et le transfert de plus de 25 728 hectares de terrains viabilisés à des investisseurs en seulement neuf mois en 2018.

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L'autonomisation financière a également atteint des niveaux sans précédent, les crédits accordés aux petites et moyennes industries devant passer de 8,1 milliards à 50 milliards d'ETB (soit une croissance annuelle de 12 milliards d'ETB), tandis que les fabricants à grande échelle ont vu leur financement passer de 52 milliards à 262 milliards d'ETB (soit une croissance annuelle de 55 milliards d'ETB).

Grâce aux réformes macroéconomiques, 2,28 milliards de dollars américains en devises étrangères ont été injectés dans les principaux secteurs de production, ce qui a entraîné une croissance annuelle de 14 % de l'accès aux devises et fait passer le taux moyen d'utilisation des capacités de 47 % à 67 %. En conséquence, le taux de croissance annuel du secteur s'est accéléré, passant de 4,8 % en 2022 à 10,7 % en 2025, portant la production manufacturière à 195,4 milliards de birrs éthiopiens.

Comme en témoignent les données de la Banque mondiale, qui font état d'une augmentation de 8,4 % de la valeur ajoutée et de 433,8 millions de dollars de recettes d'exportation, l'Éthiopie affirme concrètement sa souveraineté industrielle et ancrent son cheminement vers une prospérité partagée sur des bases inébranlables.

Les recettes d'exportation manufacturières sont passées de 358 millions de dollars en 2014 à 433,8 millions de dollars en 2018, tandis que la substitution des importations a permis d'économiser plus de 4,85 milliards de dollars en devises étrangères au cours des neuf premiers mois de 2018. Cela a fait passer la part de marché locale de 30 % à 46 %.

Des avancées diplomatiques, telles que l'adhésion au BRICS, et des réformes macroéconomiques ont contribué à attirer plus de 2 800 investissements en quatre ans. De plus, le secteur s'est épanoui grâce à la création de plus de 18 000 petites et moyennes entreprises et à la relance de 993 usines fermées.

Made in Ethiopia 2026 :

En sensibilisant le public et en promouvant une société fière de ses produits nationaux, Made in Ethiopia s'emploie activement à attirer de nouveaux investisseurs, à renforcer les échanges de connaissances et de technologies, et à développer les liens commerciaux pour les industries manufacturières.

L'exposition « Made in Ethiopia » 2026, qui poursuit des objectifs ambitieux, se distingue des deux éditions précédentes en accueillant un nombre nettement plus important de secteurs, de participants et d'événements.

En ce qui concerne la participation internationale, il s'agit d'un événement historique qui a gagné en ampleur et en diversité par rapport à l'année dernière, les entités étrangères s'intégrant fortement et présentant leurs dernières technologies.