Sénégal: Bassirou Diomaye Faye sur la situation du pays - «Le pays est entre de bonnes mains malgré la suspension du programme du FMI »

La situation du pays, notamment les négociations avec le Fmi a été évoquée le 2 mai dernier lors de l'interview que le président de la République a accordée à 3 médias locaux.

«Le pays est entre de bonnes mains, malgré la suspension du programme du Fmi. Le gouvernement fait montre de compétence et d'ingénierie politique et économique pour apporter des réponses aux préoccupations des populations. C'est une prouesse au vu de l'héritage que nous portons », a affirmé Bassirou Diomaye Faye.

Il a indiqué qu'il n'y pas de rupture entre le Sénégal et le Fmi, et les discussions se poursuivent. «Nous voulons un programme, mais dans quelles conditions ? », s'est interrogé M. Faye.

Selon lui, le Fmi a suspendu son programme après un exercice de transparence, une situation de référence.

«Mais nous avons aussi pris notre courage à deux mains et, en toute honnêteté, nous avons rendu publics les résultats de ces audits. Seulement, le Fmi ne peut valider des comptes avec des données erronées », a-t-il expliqué. Le chef de l'Etat a indiqué que malgré cette situation économique difficile, l'Etat a pris des mesures de baisse et de stabilisation des prix des denrées de consommation.